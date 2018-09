Por la devaluación, el Fondo de ANSeS cayó u$s 17.210 millones en seis meses

La ANSeS publicó el informe sobre el rendimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el segundo trimestre del año. A esa fecha, el monto ascendía a $ 1.382.975 millones. Esto implica un 14% de aumento durante los primeros seis meses de 2018, ya que a fin de 2017 era de $ 1.202.579 millones. En ese lapso, la inflación fue de 16%. Es decir, el fondo perdió dos puntos porcentuales contra el índice general de precios en esos seis meses.

Sin embargo, si se toma en cuenta la cotización del dólar, el FGS cayó un 27,1% en el período. Pasó de u$s 63.561 millones a fin del año pasado -se pagaban $ 18,92 por cada dólar– a u$s 46.351 a fin de junio –el precio del dólar era $ 29,57-. En términos absolutos significa una caída de u$s 17.210 millones.

A junio de 2018, la composición de la cartera del FGS incluía 61,8% de títulos públicos nacionales, 14,6% de acciones, 7,7% de proyectos productivos y de infraestructura y 4,9% de préstamos a las provincias, entre lo más relevante. Por el salto del dólar posterior al informe, en donde la moneda superó los $ 40 por unidad, se espera que el FGS continúe su caída.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó en 2007. Su función es proteger el valor del patrimonio del sistema previsional argentino y puede financiar a la ANSeS, el organismo conducido por Emilio Basavilbaso.

Una de las particularidades de la presentación del informe fue que se presentó únicamente en pesos argentinos, mientras que en las ocasiones anteriores también se comparaba con la moneda de Estados Unidos.