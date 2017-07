Por la deuda pública, los pasivos externos de los argentinos subieron 22%

Debido a la política de mayor endeudamiento del Gobierno, la posición acreedora de los argentinos con el exterior se redujo en el primer trimestre del año, continuando con la tendencia que comenzó el año pasado. El Indec difundió ayer que la diferencia entre los activos y los pasivos

retrocedió u$s 12.560 millones interanual hasta situarse en

u$s 31.595 millones.

"Este resultado se derivó principalmente del aumento de los pasivos de la cuenta inversión de cartera, influida por las emisiones de deuda del gobierno, parcialmente compensados por el incremento en las reservas internacionales", indicó el instituto en su informe.

El total de pasivos alcanzó u$s 273.351 millones, un incremento del 22% respecto del primer trimestre del año pasado y 11% respecto de diciembre pasado.

El aumento del endeudamiento externo del gobierno general se refleja en que el 47,1% del pasivo es inversión de cartera (los bonos emitidos por el Gobierno, por u$s 128.670 millones); el 27,6%, a inversión directa; el 1,1%, a derivados financieros, y el 24,2% a otras inversiones.

Los activos alcanzaron en marzo pasado u$s 304.946 millones, un alza del 10% respecto del primer trimestre del año pasado y 5%, respecto del último de 2016.

El Indec destacó el aumento de las reservas del Banco Central a u$s 50.522 millones, 16,6% del total, a lo que suma un 13,1% de inversión directa, 14,8% de inversión de cartera y 55,5% de otras inversiones (fundamentalmente moneda y depósitos) y 16,6% a activos de reserva.

"Lo que explica el incremento el activo es que subieron las reservas del Banco Central, que es la contracara del endeudamiento del sector público. Porque dos tercios de los dólares que compra el Central se los compra al Tesoro", dijo el economista Gabriel Caamaño Gómez.