Por la debacle del crudo, advierten que habrá miles de despidos en el sector petrolero

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, alertó hoy que en un mes puede haber entre 5 o 6 mil despidos de trabajadores petroleros por la crisis que atraviesa el sector ante la debacle del precio internacional del barril de crudo.

“Tenemos que estar atentos porque lo que se viene no es más ni menos que el futuro de la ciudad, porque estamos hablando de 5 o 6 mil despidos que pueden suceder de acá a un mes”, advirtió el jefe comunal de esa ciudad chubutense.

Linares se reunió con representantes del sindicato, quienes le entregaron un resumen de la manifestación de este lunes, que implicó un reparto de panfletos desde la madrugada.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, denunció hoy que el Gobierno nacional pretende “meter miedo” al amenazar con importar combustibles si los petroleros van al paro.

“Si llegara a ser de esa manera, preferimos que el petróleo se quede en Chubut y venderlo cuando tenga mejor precio. Y no que se lo sigan llevando como se lo están llevando, y nosotros quedarnos con 5 mil desocupados”, enfatizó el sindicalista.

En declaraciones a una radio chubutense, Avila adelantó: “Va a ser una lucha dura, una pelea dura y larga. Me parece una locura que en Chubut no se intente, por lo menos, acercar el precio de exportación a un precio criollo”.

El sindicalista confirmó que se reunirá con el gobernador Mario Das Neves, pero cuestionó a la Casa Rosada: “Dijimos que iban a devaluar, devaluaron, dijimos que no iban a sostener la industria y no la están sosteniendo y no la van a sostener”, enfatizó.

Desde este lunes y hasta pasado mañana, los petroleros del Chubut repartirán volantes en los cruces de la ruta 3 con las rutas 26 y 39; en el ingreso a yacimientos y en la entrada de la localidad de Sarmiento, para alertar sobre la crítica situación que atraviesa el sector petrolero por falta de respuestas de Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional definió el precio del barril a u$s 54,90 en el mercado interno, pero no fijó postura sobre el precio de exportación.

Durante la semana pasada, la empresa Tecpetrol decidió paralizar un equipo perforador y otras dos máquinas, medida que originó la “panfleteada” de protesta esta semana.

Según los sindicalistas, hay 450 puestos de trabajo que peligran en esa firma, que dispuso vacaciones anticipadas de algunos empleado.

El temor es que otras operadoras adopten una medida similar, que a su vez repercutiría en las pymes que ofrecen servicios a las petroleras.