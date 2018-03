La emisión de deuda logró el primer superávit cambiario de 2017

El Banco Central informó hoy que las operaciones concertadas a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) registró en marzo un superávit de u$s 383 millones de dólares, estimulado por la colocación de deuda del Gobierno nacional.

"Las operaciones de cambio concertadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por el sector privado y el sector público con los bancos y otras entidades resultaron en ingresos netos por US$ 383 millones en el mes de marzo de 2017", informó la autoridad monetaria en el documento que difunde de manera mensual.

Los números de marzo, entonces, evidencian un quiebre de la tendencia negativa que había registrado en los dos primeros meses del año, cuando el resultado negativo había alcanzado los u$s 2622 millones en enero y u$s 244 millones en febrero. En la comparación interanual, en tanto, el resultado fue u$s 488 millones superior al que se había alcanzado en marzo de 2016.

"El superávit de clientes de marzo estuvo explicado por los ingresos netos del exterior de préstamos financieros y títulos de deuda por casi US$ 1.550 millones, por las liquidaciones netas de fondos de gobiernos locales y otros organismos del sector público que permanecían depositados por unos US$ 800 millones y de préstamos locales por US$ 344 millones", detalló la entidad. Además, señaló que "otras fuentes del resultado fueron los ingresos netos récord de inversiones de no residentes, tanto directas como de cartera, por US$ 908 millones, y las liquidaciones netas en concepto de bienes por US$ 640 millones".

Respecto del ingreso de dólares por el pago de penalidades del blanqueo de capitales que venció en marzo de este año, el Central comunicó ingresos netos por u$s 200 millones.