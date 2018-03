Por la caída del petróleo, las ganancias de YPF se desplomaron 50% en 2015

La estrepitosa caída del precio internacional del crudo no da tregua y está arrasando con los números positivos del negocio petrolero. La estatal YPF no es la excepción. La compañía que conduce Miguel Galuccio presentó ayer en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York sus resultados del año pasado y anunció una caída interanual del 49,1% en sus ganancias netas, arrastrada por las pérdidas de $ 1695 millones (u$s 130,6 millones) que registró la compañía en el cuarto trimestre en medio de una baja global en el precio del crudo.

En el reporte, YPF dijo que cerró el año pasado con utilidades de $ 4579 millones, frente a los $ 9002 millones que había registrado en 2014. En el cuarto trimestre del 2014, las ganancias de la compañía habían sido de $ 1850 millones. Las pérdidas se dieron a pesar del aumento en torno al 20% en los combustibles. Y es que el impacto de un barril más barato pesó más en las cuentas. Así lo explica la propia petrolera en el comunicado: "las cifras se dan en un escenario marcado por una caída histórica del precio del crudo, que afectó los resultados de todas las compañías del sector".

Por otra parte, la utilidad operativa también retrocedió y cayó un 16%. YPF señaló que el descenso respondió básicamente "al aumento de los costos, que muestran una variación del 14,4 % y que no logró ser compensada por el aumento en los volúmenes y precios de ventas de sus productos".

No obstante, la producción de hidrocarburos registró un crecimiento del 3% respecto del año anterior. En ese sentido, YPF detalló que su producción de petróleo creció un 2,1% interanual, mientras que la de gas aumentó un 4,1 %. Además, el índice de reemplazo de reservas –que refleja la relación entre los hidrocarburos que se extraen y la incorporación de nuevos– alcanzó el 107% en el mismo período. Esto implica que "se incorporaron más reservas de las que se produjeron", resaltó la empresa.

De todas formas, la caída en los números no responde en su totalidad al barril de crudo. También influyeron mayores impuestos como consecuencia de la fuerte devaluación del peso y un aumento en los costos.