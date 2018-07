Por la caída de las importaciones, en junio cayó el déficit comercial

En junio volvieron a caer las exportaciones en términos interanuales. Sin embargo, las importaciones cayeron en una medida mucho mayor, lo que permitió que por primera vez en lo que va del año el déficit comercial fuera menor al del mismo mes del año pasado.

El mes pasado, las ventas al exterior se redujoeron un 1,2% hasta los 5076 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron un 7,5% a u$s 5458 millones, con lo que el rojo de la balanza fue de u$s 382, algo más de la mitad de los u$s 750 millones de junio de 2017.

Pese a todo, en el primer semestre las exportaciones tuvieron una suba acumulada del 5,5% contra un incremento del 13% de las compras al exterior, con lo que el déficit comercial de enero-junio trepó de u$s 2616 millones en 2017 a u$s 5101 este año.

