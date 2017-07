Por errores en el proyecto, se postergó debate por responsabilidad empresarial

Los jefes del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto y del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, coincidieron esta tarde en dejar en “stand by” el tratamiento del proyecto de ley de responsabilidad empresarial en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, dado que la Cámara Baja todavía no giró a la Cámara Alta el nuevo texto que sancionó la semana pasada.

En ese sentido, el senador peronista chubutense Mario Pais apuntó ante la comisión: “Todavía no tenemos el proyecto de ley y por eso no podemos actuar como cámara revisora porque todavía no ha ingresado al Senado”.

El macrismo resolvió frenar el giro de la referida iniciativa ante según fuentes parlamentarias oficialistas- los problemas de redacción y contradicciones internas, así como el hecho de que se haya eliminado del proyecto inicial un artículo pedido por la Casa Rosada y que abría las puertas para definir un acuerdo administrativo con participación de la Auditoría General de la Nación por el cual la empresa podía reconocer hechos de corrupción anteriores a la sanción de la ley.

Con la presencia del ministro de Justicia Germán Garavano en la comisión, Rozas y Pichetto coincidieron en que “por ahora hay que postergar” el tratamiento dado que los senadores todavía no conocen el texto que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada en una compleja votación artículo por artículo.

“Hay que verlo. Hay que analizar si no hay que hacerle alguna modificación”, expresó Pichetto, al tiempo que pidió “actuar con responsabilidad y no con demagogia punitiva”, una lectura en la que coincidieron también el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (PJ-FPV).