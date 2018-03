Por el clima en Argentina, la soja tocó en Chicago un máximo para el mes

El clima en América del sur, y principalmente en Argentina, volvieron a pesar con fuerza en las operaciones del principal mercado de materias primas del mundo, Chicago, donde los futuros de la soja y el maíz tuvieron fuertes alzas.

La oleaginosa marcó u$s 326 la tonelada, un precio que no registraba desde el pasado 2 de febrero, ante la creciente preocupación por las lluvias que afectaron durante el fin de semana a buena parte de la zona productiva argentina, en la que la soja está ingresando en etapa final de crecimiento.

Algunas versiones de que el gobierno local analiza la declaración de emergencia agropecuaria en distritos clave dispararon las posiciones futuras más cercanas en Chicago. A ese cóctel se sumaron datos de exportaciones de soja estadounidense por encima de lo esperado, con China nuevamente como principal motor. Según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU., los embarques de la oleaginosa sumaron 1,5 millón de toneladas la semana pasada, contra la expectativa del mercado que se ubicaba entre 1,1 millón y 1,4 millón de toneladas.

Con esos datos, el contrato más activo de soja en Chicago (marzo ‘16), que había iniciado la jornada en u$s 322,7 la tonelada, tuvo una mejora de casi 4 dólares (marzo ‘16), o 1%.

Posteriormente, hacia el cierre de la rueda, y de la mano del fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, hubo una importante toma de ganancias en Chicago, que limitó la mejora y dejó a la soja en u$s 323,7, 0,4% por encima del viernes.

El maíz tuvo también alzas relacionadas con los eventos climáticos del fin de semana en Argentina. El Usda, por su parte, informó una venta de 100.000 toneladas de maíz estadounidense a Colombia. Así el contrato a mes inmediato del cereal tocó u$s 145,3 la tonelada en Chicago, aunque luego recortó la suba y terminó la rueda en u$s 144,6 por tonelada, 0,54% arriba del cierre del viernes. El trigo, por su parte, cayó a mínimos de la semana en Chicago y Kansas ante ventas técnicas por datos de exportación norteamericana por debajo de los estimado y previsiones de clima propicio para la cosecha en Estados Unidos.

Los futuros del cereal marcaron la tercera rueda consecutiva en baja y cerraron a u$s 168,4 la tonelada, tras haber tocado u$s 168,2 la tonelada, un mínimo desde el pasado 12 de febrero.

Las alzas en Chicago tuvieron su correlato en el mercado local, que también se vio impactado por la nueva alza del tipo de cambio, lo que llevó a los compradores locales a incrementar su disposición de pago por la oleaginosa disponible.

Según reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las fábricas de Timbúes pagaban $ 3600 la tonelada de soja para las próximas dos semanas, mientras la descarga en marzo se pagó u$s 220 la tonelada, con premios de u$s 15 la tonelada para la primera semana, u$s 10 para la segunda y u$s 5 para la tercera. Para mayo, los precios quedaron en u$s 210/ton. Operadores estimaron negocios por unas 25.000 toneladas.