Por caída de importaciones, febrero marcó superávit comercial de u$s 460 M

La balanza comercial arrojó en febrero un saldo positivo de u$s 460 millones, con lo que en el primer bimestre de 2019 la diferencia entre las exportaciones (u$s 9050 millones) y las importaciones (u$s 8218 millones) es favorable para la Argentina en u$s 832 millones.

Según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones crecieron en febrero un 3,7% interanual hasta los u$s 4464 millones. Sin embargo, por el retroceso de enero, en el primer bimestre las ventas al exterior cayeron un 0,7% interanual.

Por otro lado, las importaciones se desplomaron en febrero un 22,9%, hasta totalizar u$s 4004 millones. En los primeros dos meses del año, las compras al mundo bajaron un 24,8% en relación al mismo período de 2018.

NOTA EN DESARROLLO