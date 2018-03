Por baja de precios global, el ingreso de agrodólares caerá hasta 13% este año

Las exportadoras de cereales y oleaginosas liquidaron u$s 870,2 millones durante la primera semana de 2016, según el reporte semanal de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), a un ritmo de u$s 174 millones por día.



El volumen de agrodólares ingresados al país en los primeros cinco días del nuevo año se constituyó en el nivel más alto para una semana en 20 meses, ya que hay que remontarse a abril de 2014 para ubicar una liquidación más alta. Contra la última semana de diciembre, que tuvo solo tres días hábiles, la liquidación de divisas creció 15,6%, y fue 116% superior a la que se había informado en la primera semana de 2015.



El buen nivel de liquidación forma parte del acuerdo entre el Gobierno y las cerealeras, para adelantar dólares de las exportaciones de los próximos meses, que primero se había hablado de u$s 6000 millones en 3 semanas y posteriormente se aseguró que llegaría a u$s 4000 millones en ese lapso (ver F&M Tapa). Y se dio en la semana en que desde el Gobierno salieron a pedirle a los productores que vendieran sus granos retenidos, a fin de reforzar el ingreso de divisas.



Pero más allá del acuerdo con los exportadores, y la expectativa de que los productores vendan de manera más rápida sus stocks –la semana pasada, por caso, con la soja superando $ 3100 por tonelada en Rosario, se llegaron a negociar más de 1 millón de toneladas, incluyendo fijaciones–, el valor internacional de los commodities agrícolas será un factor determinante respecto del aporte que el agro pueda hacer en este 2016.



En ese sentido, un trabajo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, calcula que los dólares que pueda aportar al país la exportación agrícola en 2016 estarán hasta 13% por debajo del año pasado.



Sobre la base de que durante 2015 los agrodólares mermaron 7% interanual, al pasar de u$s 28.800 millones a u$s 26.700 por "exportaciones vinculadas a granos y sus principales derivados industriales", el trabajo realizado por Juan Manuel Garzón señala que la baja en el ingreso de divisas del campo "no fue de la magnitud que se esperaba el año pasado, considerando que la caída de los precios internacionales superó holgadamente el 20% en los productos clave". Para que la retracción no fuese tan pronunciada, el crecimiento de volúmenes de exportación, sobre todo de soja y derivados, fue clave.



De cara a este año, el Ieral considera que los precios medios de venta esperados entre 5% y 15% por debajo de los valores medios efectivos del año pasado. Así, y calculando una producción 2015/16 de 103,3 millones de toneladas (7,6% menos que el ciclo anterior), el Ieral calculó que las exportaciones de cereales, oleaginosas y derivados se ubicarán en torno a u$s 23.200 millones y u$s 25.200 millones, lo que implica retracciones de 13% y 6% interanual. Para Garzón, "el rango dependerá de si los productores y la industria se desprenden de un volumen significativo de existencias", que para el complejo sojero estimó en 6 millones de toneladas.