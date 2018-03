Por baja de ingresos el rojo de ANSeS superó los $ 146.000 millones

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó la semana pasada en el Congreso que el déficit de ANSeS en 2016 ascendió a $ 146.836,45 millones, sin incluir las rentas que obtiene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ni los fondos del blanqueo de capitales, frente a los $ 51.898 millones de 2015. Como porcentaje del gasto, ese rojo implica que 18,6% de las erogaciones requiere financiamiento del Tesoro para pagarse.



"De cada $ 100 que gasta ANSeS, $ 18 los tiene descalzados", dijo Ariel Barraud, economista del Iaraf. "Normalmente se veía a ANSeS como una caja desde donde sacar fondos para el resto de la función pública, pero esta difusión de los datos dice que no son todos recursos que ANSeS pueda manejar discrecionalmente", agregó.



Según difundió el jefe de Gabinete (JGM), al resultado financiero positivo de $ 40.460,7 millones se le restaron $ 273,2 millones utilizados y $ 16.218,3 millones por el pago de sentencias. Luego se retrajeron

$ 70.817,85 millones de las rentas del FGS y $ 100.534,3 millones del blanqueo fiscal no destinado a la Reparación Histórica.



Según indicó un informe de la consultora Ecolatina, "buena parte del déficit informado por JGM corresponde a programas que no son propios", en tanto, "ese conjunto de prestaciones sociales, que antes podía cubrirse íntegramente con recursos directos de ANSeS, hoy debe financiarse parcialmente con Rentas Generales", por lo que "en la actualidad los recursos propios de ANSeS sólo alcanzan para cubrir 80% del total".



ANSeS posee el mayor presupuesto de la Administración Nacional (43%), y tiene a su cargo las prestaciones previsionales, asignaciones familiares, seguro de desempleo, los programas no contributivos (AUH, Progresar, Conectar Igualdad, Pensión Universal y Ex Combatientes de Malvinas, entre otros) y las pensiones no contributivas y las pasividades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.



El organismo recibe los aportes y contribuciones al SIPA (60% de sus recursos), detracciones directas de varios impuestos (23%) y un porcentaje de coparticipación.



Según Ecolatina, "las cuentas del organismo se tensionaron fuertemente" en 2016, ya que los recursos netos (+32%) crecieron doce puntos por debajo de los gastos (+44%).



Los gastos alcanzaron $ 899.613,5 millones ($ 788.796,1 corrientes y de capital y $ 110.817,4 millones de gastos figurativos), según informó Peña. "El Gobierno tomó decisiones que incrementaron más de lo habitual las erogaciones", dijo Ecolatina, al destacar el financiamiento a las cajas provinciales no transferidas, la extensión de la AUH y la Ayuda Escolar Anual para los monotributistas y el Régimen de Trabajo Temporario y permitir el cobro en simultáneo de la AUH y la pensión con otros programas provinciales y locales. También, el bono de fin de año.



Según indicó Rafael Flores, presidente de ASAP, el gasto en jubilaciones y pensiones es uno de los que más crece dentro de los gastos corrientes (39,7%), debido a los ajustes previstos en la ley de movilidad jubilatoria y la nueva moratoria previsional.



En los ingresos de ANSeS impactaron la recesión y los cambios tributarios del año pasado. Los recursos corrientes y de capital alcanzaron $ 801.581,4 millones y las contribuciones figurativas, $ 138.492,9 millones.



"La caída del empleo y un menor incremento salarial impactan sobre los recursos que genera ANSeS", dijo Flores, debido a le menor cantidad de empleados activos que aportan y la caída real en los ingresos previsionales por salarios que crecieron debajo de la inflación. En los ingresos tributarios, sintió la caída de la recaudación, especialmente en Ganancias, que se desaceleró al 13,5%.



Como resultado, el déficit de ANSeS alcanzó el 1,8% del PBI, según Ecolatina. Ese déficit fue financiado por el Tesoro. "Y el Tesoro se endeuda para financiar a ANSeS", recordó Flores.