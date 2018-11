Por baja de costos, podrían subir menos las tarifas de luz en 2019

Uno de los órganos vitales de la política económica del Gobierno, como es la baja de los subsidios a la energía, está a punto de producir una buena noticia para los usuarios. Después de tres años de fuertes aumentos en las tarifas, el costo de la generación de electricidad bajaría hasta 30% en 2019, lo que ayudará a contener las subas de luz durante el año electoral y permitirá al Estado ahorrar miles de millones de pesos en subsidios.

Gracias a la baja en el precio del gas natural que consumen las empresas generadoras (entre ellas Central Puerto, Enel, Pampa Energía, AES, Albanesi e YPF Luz) en sus centrales termoeléctricas, el costo medio podría caer desde los u$s 74,8 por megavatio-hora (/MWh) promedio en 2018 hasta cerca de los u$s 50 /MWh el año próximo, según estimó una importante fuente del sector en reserva.

No obstante, los técnicos que administran el sistema creen que esos análisis "son muy prematuros".

Tal como contó El Cronista el pasado 15 de octubre, el Gobierno calcula que el costo actual se ubica en torno a los u$s 66 /MWh, pero el exceso de gas en Argentina con su consiguiente descenso en los precios podría ayudar a la ecuación.

Esta baja está originada por el retroceso en los precios del gas (principal insumo de las centrales, ya que la generación térmica tiene casi un 65% de la matriz eléctrica), que pasaron de un valor regulado de u$s 5,20 el millón de BTU (/MMBTU) hasta julio a entre u$s 3,40 y u$s 4 /MMBTU. En menor medida, el ingreso incipiente al sistema de parques eólicos y solares también colabora en la baja del costo medio.

En diálogo con El Cronista, el CEO de otra ascendente empresa generadora explicó que el costo medio de la electricidad mayorista no descenderá mucho más allá de los u$s 65 ó u$s 70 /MWh, dado que el precio del gas volverá a subir en invierno (por la mayor demanda) y la entrada de tecnologías renovables más caras, como la biomasa o el biogás, compensará el ingreso de los parques eólicos y solares.

Este cambio en la configuración de costos del sector eléctrico representa un alivio para la caja del Estado. Aunque el Gobierno buscaba que al término de 2018 los usuarios pagaran el 71% del costo de generación, con solamente un 29% de subsidios, la devaluación modificó sustancialmente los planes, y el Estado ahora paga un 60% del costo mayorista (un porcentaje incluso mayor que en 2017, cuando había paridad).

Para este año se estimó el costo medio de generación eléctrica en $ 1440 (u$s 74,8 /MWh a un tipo de cambio promedio de $ 19,30). Para el próximo, si los cálculos privados se concretan, ese costo estaría apenas por encima de los $ 2000 (u$s 50 /MWh a un dólar que ronde los $ 40,10 en 2019).

En las últimas semanas, el Gobierno decidió extender hasta febrero los precios mayoristas de la electricidad para los usuarios residenciales fijados en agosto; es decir, entre $ 1330 y $ 1470 /MWh. Si la generación tiene un costo medio en 2019 de u$s 50 /MWh y el dólar está en línea con lo presupuestado, el nivel de subsidios estatales volverá a estar en torno a 30% (la diferencia entre los $ 2000 y los $ 1330-1470 /MWh) e incluso podría caer si la secretaría de Energía fija precios estacionales más altos en febrero.

El actual ejercicio presupuestario prevé que los subsidios a la electricidad lleguen hasta los $ 75.000 millones en el año, mientras que para 2019 el Gobierno calcula que necesitará $ 104.077 millones (casi u$s 2600 millones).

Más energía renovable

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) informó en su web que en el transcurso de esta semana las energías renovables cubrieron un récord de 4,6% de la demanda, cuando hasta hace apenas unos meses solamente participaban con un 2%.

Esto se logró por la entrada en despacho en los últimos meses de parques eólicos y solares del programa RenovAr, que se inició en 2016.