Por aumento del impuesto a naftas, subirán este mes 1,7% los combustibles

Desde hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incrementará el monto de impuestos internos que recauda sobre la venta de combustibles líquidos en un 6,7%, en función de la inflación. Eso llevó a que las petroleras decidieran un aumento en los precios de naftas mayor a 1,5% que aplicaría desde hoy o en los próximos días, una vez oficializada la decisión.

Hasta marzo, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) era un porcentaje fijo, pero el artículo 133´incluido en el Título IV´de la Ley 27.430 (de reforma tributaria) determinó que los impuestos (a los combustibles y a la emisión de dióxido de carbono) serían montos variables, que se determinarán en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año en función de la inflación que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del trimestre previo. Esta vez, se estaría trasladando el aumento general de precios en la economía argentina entre enero y marzo.

La persona que se encarga del tema impositivo en una de las petroleras informó en off the record que deben esperar a que la AFIP publique en el Boletín Oficial una resolución con los nuevos valores y hasta que eso pase no va a haber cambios en surtidores. Es posible que la medida se publique hoy o el lunes (con aplicación al 1´ de junio) y eso haría que llenar el tanque de un auto cueste unos $ 15 o $ 20 más caro.

La determinación de AFIP sumó enojo en las petroleras, pese a que estaba prevista. Es que después de que acordaran en la primera semana de mayo con el Gobierno congelar los precios de los combustibles líquidos hasta el 5 de julio para evitar así el traslado del aumento de sus costos (que hubiera sido en aquel momento de 12% y en julio sería mayor a 25%), las compañías esperaban que desde el Ministerio de Hacienda y la AFIP naciera el gesto de postergar la suba impositiva hasta por lo menos el mes que viene.

Los impuestos sobre los combustibles totalizan alrededor de $ 10.000 millones por mes depende del nivel de actividad y este alza engrosaría en unos $ 600 millones las arcas estatales.

Desde AFIP precisaron en un comunicado que el cambio deriva de la reforma tributaria aprobada por el Congreso y "se evitó que el aumento en el precio de los combustibles sea mayor, dado que el impuesto no aumentó a la par del incremento registrado en los últimos meses en el valor final del producto".

Por su parte, Hacienda justificó: "Aún con la actualización del componente impositivo de junio, lo pagado por litro en impuestos es menor que lo que se estaría pagando de mantenerse vigente la estructura de impuestos previa a la reforma tributaria". "No es una decisión del Ministerio; Hacienda no tiene las facultades para cambiar lo que dice la ley, y tampoco es una falta de coordinación", acotaron.

Con esta actualización, la suma de Impuesto a los Combustibles y al carbono llegará a $ 6,70 por litro en las naftas (42 centavos más) y a $ 4,44 en las variedades de gasoil al público (28 centavos más).

Para un litro de nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires ($ 25,24), esta modificación debería impactar con un aumento de 1,7% en surtidores. Para la variedad premium ($ 29,28), de 1,4%; para el gasoil común ($ 22,06), de 1,3%; y para el gasoil premium ($ 25,70), de 1%.

A los impuestos anteriormente mencionados hay que sumarle otros tributos como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. El conjunto supera el 40% del valor final. En cambio, el margen que se queda el estacionero ronda el 10%.

De acuerdo a la web Global Petrol Prices, el promedio de un litro de nafta en Argentina se encuentra en $ 27,60 o u$s 1,09 al tipo de cambio de ayer del Banco Nación. Está por debajo del promedio mundial, que se ubicó en los últimos tres meses en un equivalente a $ 38,47.

La apreciación del dólar a nivel global dejó a Argentina en la disputa con Perú por el cuarto puesto regional respecto a la nafta más cara de la región. Lidera Uruguay con u$s 1,63, lo sigue Chile con u$s 1,30 y Brasil con u$s 1,19.

El alza del barril de crudo se resolvió distinto en Brasil. En vez de congelar precios o subsidiar a las petroleras, el gobierno de Michel Temer decidió un aumento en las naftas y gasoil a través de la estatal Petrobras, lo que llevó a un paro camionero que se extendió por una semana y complicó el abastecimiento de combustibles, además de la actividad productiva.