Por ahora, no hay solución al conflicto petrolero en Chubut

La reunión de hoy del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, para intentar encontrar una solución al conflicto petrolero desatado en esa provincia terminó sin avances sustanciales, según reconoció el mandatario provincial tras retirarse de la Casa Rosada.

Das Neves anticipó que el martes próximo volverá a reunirse con funcionarios nacionales. Y adelantó que el Ministerio del Interior extendería la conciliación obligatoria en Tecpetrol, que vencía hoy. La empresa anunció que su decisión de reducir su actividad y darles vacaciones anticipadas a sus empleados. Según el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, en un mes podría haber entre 5000 y 6000 despidos en esa provincia por la caída del precio internacional del barril de crudo.

La administración de Das Neves quiere lograr que el Gobierno nacional garantice un precio más alto que el que ya garantiza para el petróleo chubutense de consumo local, aunque no habría demasiadas expectativas de que eso ocurra, según adelantó a El Cronista el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y presidente de Petrominera Sociedad del Estado provincial, Jorge Ávila, quien participa de las reuniones con Frigerio y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

"Planteamos un trato igualitario. Si no hay un subsidio para el barril de exportación, estamos regalando el petróleo que produce Chubut. Y si no hay una ayuda, al menos queremos una equiparación para el barril interno de crudo que se paga más en otras provincias”, expresó Ávila.

Pese a que el precio internacional del barril ya perforó los u$s 30, el petróleo de consumo interno se paga a alrededor de u$s 60, pero con diferencias: para barril de Medanito, que se produce en Neuquén, se pactó un precio cercano a u$s 63,50, mientras que el Escalante (más barato también a nivel internacional) de Chubut recibe u$s 54,9.

Chubut exporta el 40% de su producción. Con los precios actuales y deduciendo impuestos, las empresas del Golfo San Jorge (que abarca Chubut y Santa Cruz) están recibiendo unos u$s 19 por barril exportado, con costos que superan con creces ese valor. Por eso aunque Das Neves consiga una mejora extra para el barril interno, empresas como Tecpetrol, de Techint, que exportan toda su producción, seguirían en una situación crítica

Mientras, Aranguren ya advirtió que se van a revisar los subsidios (de hecho, ya se redujeron un 10%) y amenazó con importar combustible si los gremios concretan la medida de fuerza debatida en los últimos días, que afectaría el normal abastecimiento en diferentes puntos del país.

Fuente: AGENCIAS y El Cronista