Por Covid-19, el Gobierno no descarta cerrar los vuelos internacionales en la segunda quincena de enero

En medio de la escalada de casos de Covid-19, ésta será una semana clave para el Gobierno en materia de decisiones. Es que, el cierre del Aeropuesto de Ezeiza para vuelos internacionales fue puesto a consideración por parte del Ejecutivo. Además, en los próximos días el tridente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se reunirán para definir qué medidas tomar en el AMBA. Por ahora, se descarta suspender la temporada.

La posibilidad de un cese de vuelos internacionales a partir de la segunda mitad de enero para evitar el ingreso de nuevas cepas de coronavirus es una de las opciones que, en los últimos días, barajó el Poder Ejecutivo.

"En los distintos niveles del sistema aeroportuario, incluida la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya se habla de un eventual cierre de todos los vuelos internacionales a partir del 15 de enero", informaron desde NA.

La fecha clave para la decisión sería este viernes, porque hasta ese día rige la prohibición de vuelos con Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, donde se había detectado la nueva cepa de Covid-19.

De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias, de concretarse la medida, el cierre sería total para los vuelos internacionales: en principio, se mantendrían vuelos de cabotaje. De todas formas, la decisión aún no está tomada, sino que se sigue estudiando.

El motivo del cierre total busca hacerle frente a dos cuestiones. Por un lado, la circulación de la nueva cepa de coronavirus, que empezó a detectarse en destinos con los que la Argentina mantiene vuelos, como Nueva York, que registró su primer caso el lunes. Por otro, el crecimiento de los contagios a nivel interno.

De acuerdo a lo informado por NA, la implementación de la medida estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los tres mandarios volverán a conversar sobre el asunto entre el jueves y viernes para definir si se aplican nuevas restricciones, entre ellas, el toque de queda nocturno. Además, para esos días los equipos de la administración nacional, provincial y porteña contarían con un panorama más claro sobre la evolución de la curva de contagios tras los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Descartan suspender la temporada

En este contexto, esta mañana, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens aclaró: "La idea nuestra no es cerrar la temporada, pero sí seguir insistiendo con la responsabilidad individual y, cuando ésta no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar".

Durante una recorrida por el partido bonaerense de Villa Gesell, en la Costa Atlántica, el funcionario remarcó la continuidad de la temporada turística de verano, aunque barajó restricciones "para aquellos lugares donde no se cumplen los protocolos".

"Si seguimos cuidándonos, va a haber temporada hasta marzo", remató.

Kicillof se reunió con intendentes

En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mantuvo una reunión con intendentes para analizar restricciones frente al aumento de contagios en la Costa.

El encuentro entre Kicillof y los jefes comunales se desarrollaba en el Centro Cultural "San Bernardo" del Partido de La Costa.

Algunos de los participantes fueron Sebastián Ianatuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

También estuvieron Cristian Cardozo (Partido de la Costa), José Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Martín Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

Entre las posibles medidas a evaluar se encontraban el toque de queda sanitario nocturno para evitar las aglomeraciones clandestinas, así como también la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a determinadas horas y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.