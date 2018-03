Policías sin "armas letales" en marchade ATE

El titular del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aseguró que la policía no llevará "armas letales" para controlar la manifestación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mañana a Plaza de Mayo. De cara a la primera marcha que se realizará desde que el Gobierno lanzó el protocolo antipiquete, el funcionario sostuvo en conferencia de prensa que no habría conflictos en esa jornada debido a que la movilización no incluirá cortes de calles.

El encuentro entre funcionarios del Ministerio de Seguridad con las autoridades de ATE se realizó por la tarde en la sede de esa cartera y según se dijo se trató de una reunión "informativa" sobre el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante las protestas. Tras la reunión, Milman aseguró que en la marcha de ATE los manifestantes "podrán movilizarse libremente" y confirmó que ninguna calle permanecerá cortada durante un tiempo prolongado, por lo que se respetará el flamante protocolo antipiquetes que impulsa el Gobierno. Por su parte, el secretario general de ATE, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, salió a advertir que el nuevo protocolo impulsado por el Gobierno nacional no deberá aplicarse en el caso del paro convocado por su gremio para mañana ya que en esa jornada "no habrá piquetes". Godoy lanzó esta advertencia antes de participar de la reunión con Milman.