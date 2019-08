Polémicas declaraciones de Carrió sobre Durán Barba, CFK, los gobernadores y su propia muerte

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió volvió a hacer polémicas declaraciones, habló de la campaña electoral, criticó duramente a Jaime Durán Barba y discrepó con el Gobierno sobre el valor del dólar. Respaldó además a la gobernadora María Eugenia Vidal, apunto contra la queja de los gobernadores sobre el quite del IVA, aseguró que por culpa de Cristina Kirchner , no pudo ser presidenta y habló sobre la posibilidad de ir a la cárcel y de que la maten.

La campaña electoral y Durán Barba

Carrió criticó duramente a Jaime Durán Barba. "No lo conozco, no tengo relación. El día que me lo presentaron en 2015 en Córdoba le dije: 'Usted salga de aquí'. Me parece un horror y, más, teñido", dijo. Y, al referirse a una reunión que tuvo recientemente con Mauricio Macri contó: "Lo eché. Dije: 'Yo delante de este ecuatoriano, de Durán Barba, no hablo. El otro sí, el amigo es inteligente. Con Santiago Nieto tengo muy buena relación, pero con Durán Barba no tengo nada".

Dólar

"No comparto las decisión del gobierno que dice que la elección depende de la estabilidad de la moneda. Esto es independiente. Porque hay caos se vota el orden. El orden de este país, ¿es La Cámpora? ¿Es Cristina? ¿Es Kicillof? Jamás. El orden es Mauricio Macri", planteó la diputada.

Problemas de fiscalización en las PASO

"Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa de algunos sectores que estaban con Cambiemos y luego se fueron. Sobre Vidal, mucha veces el pueblo te deja solo. El día de la fiscalización, a las patotas, va a haber gente con autoridad para que el telegrama no sea firmado solo por el presidente. No hubo control. Me pasó cuando Cristina me robó la presidencia. Un tropezón no es caída. Tuve millones de votos y nada más 500 mil", señaló Carrió.

María Eugenia Vidal, en soledad

La líder de la Coalición Cívica manifestó que "el pueblo de la provincia de Buenos Aires dejó sola" a la gobernadora María Eugenia Vidal y dijo que "para estar mejor deben bajar los impuestos".

"María Eugenia Vidal está poniéndole cloacas a la gente, lo que pasó con ella es una injusticia total. El milagro es que haya ganado ella y no Aníbal Fernández. Está dando su vida por la provincia de Buenos Aires", sentenció Carrió.

Y agregó: "Pero bueno, a veces pasan estas cosas inexplicables y el pueblo de la provincia de Buenos Aires dejó sola a Vidal, dándole la espalda".

Críticas a gobernadores

Carrió además repitió sus críticas a los gobernadores peronistas, que están en contra de las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional.

"Liberamos lo máximo posible el impuesto a las ganancias y el IVA a los alimentos. Y los que se oponen son los gobernadores peronistas, son unos hipócritas", sentenció Carrió.

Problemas de fiscalización en las PASO, y el robo de su presidencia

En ese sentido, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió afirmó: "Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa", al mismo tiempo que culpó a Cristina Kirchner de haberle robado la presidencia.

"Vi que había gente que no estaba acostumbrada a la derrota, pero a mí la adversidad me encanta. Yo me aburro cuando no pasa nada, es como tener un marido aburrido, tipo Binner. Independiente de lo que diga Durán Barba, voy a hacer campaña igual, yo soy una porrista, porque hablo desde el alma. El alma no está en la oferta y la demanda", explicó Carrió.

"Voy a hacer lo que el Presidente quiera. Y voy a continuar con mi estrategia por la República, independiente de lo que diga Durán Barba. El Presidente y yo nos llevamos bien, compartimos muchas ideas. Siento que soy una garantía para muchos sectores que no creen en Macri", aseguró.

Cárcel y velatorio por su muerte

Elisa Carrió sostuvo que puede ir a la cárcel. "La venganza es llevarme presa porque ellos (por el kirchnerismo) nunca toleraron que yo tenga estrategia y Alberto Fernández nunca toleró que yo tuviera tantos votos en la Capital", dijo. De todos modos, en diálogo con TN, bromeó: "El lío que voy a hacer en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tenga un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de libertad".

Además, con su humor característico dijo: "Puedo ir o no a la cárcel. Tengo arreglado mi velorio por si me matan. Tengo arreglado la cárcel, tengo que sacar una ley por el aire acondicionado. Tengo arreglado mi disfrute, todo. Lo que no me van a poder sacar es la tranquilidad de consciencia ni mi universo interior ni a Dios". Y proyectó: "El destino de la Argentina es maravilloso, pero Dios nos está probando".