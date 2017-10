Polémica por los faltazos de Carrió a las sesiones en Diputados

La participación o no de la diputada Elisa Carrió en las sesiones en la Cámara baja suele ser motivo de discusión en cada round electoral, y esta campaña no fue la excepción. Luego de que se conociera que en 2016 se ausentó del 80% de las votaciones en el recinto, la Coalición Cívica emitió un comunicado aclaratorio en el que califica de "inexactas" las acusaciones.

En el texto, el partido considera que son "reiteradas e inexactas informaciones que se han publicado sobre la labor parlamentaria de la diputada Elisa Carrió", y aclara que ella estuvo presente en 10 de las 12 sesiones que se realizaron este año. Las dos ausencias, puntualiza la fuerza, se debieron a licencias médicas.

En 2016, en tanto, participó de 18 sesiones y se ausentó en siete. Mientras que en 2015 Carrió asistió a nueve sesiones y faltó a cinco; y en 2014 estuvo presente en 18 y se ausentó en cinco.

"Son públicos los inconveniente de salud que la diputada Carrió ha sufrido en los últimos años, aunque éstos no han impedido que concurra a desempeñar su tarea en el Congreso, excepto en algunos casos puntuales en los que debió pedir licencia para ausentarse", puntualiza el comunicado de la Coalición Cívica.

Llamativamente, además, el partido considera que "no todas" las sesiones "tienen la misma relevancia"; aunque no detallan qué mecanismo utilizan para valorar unos temas sobre otros. Según la Coalición Cívica, "en muchas (sesiones) en las que Carrió pudo haber estado ausente, se encontraba en funciones en el Congreso o realizando tareas vinculadas con su trabajo".

En ese sentido aclaran que "no es lo mismo haber faltado en sesiones como las del 23 de junio de este año, cuando se votó el pedido de remoción de los fueros del diputado Julio de Vido para poder realizar el allanamiento de sus propiedades (votación a la que Carrió asistió pese a encontrarse con licencia por enfermedad), que no estar presente en votaciones que hacen a la rutina de la sesión y no comprometen su normal desenvolvimiento, ni alteran el resultado, por ejemplo la votación para una moción de orden que habilite el apartamiento del reglamento".