Polémica por las dichos de Kicillof sobre la venta de drogas ante la falta de trabajo

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, cargó anoche contra la política de combate del narcotráfico de la que ostenta Juntos Por el Cambio. Sostuvo que en una charla con un cura del barrio Carlos Gardel, este le contó lo que estaba pasando con los vecinos en el barrio. "Con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", indicó.

Tras la polémica frase, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en la primera voz oficial en contestar los dichos de Kicillof.

“Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión”, aseguró la funcionaria en diálogo con Infobae.

Consultado, en el programa Debo Decir que se emite por el canal América, por su posición con respecto a la despenalización de la marihuana, Kicillof manifestó que “en Argentina para uso medicinal es legal y está muy bien, pero está funcionando mal, es un problema de administración de las cosas básicas”.

Luego se refirió a la problemática del narcotráfico y repitió lo que le había contado del barrio Carlos Gardel: "El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”.

“Hay que iniciar la recuperación salarial que perdieron docentes, policías, médicos, laburantes privados; venimos de una caída del salario de 20, 25 puntos”, sostuvo como una de las primeras medidas que implementaría en el caso de ser finalmente electo.

Sin embargo, aclaró que desconoce el estado en que recibiría la administración provincial “porque no se publican los números”. “Hoy ni se cómo van a estar las cuentas de la provincia ni cómo solucionar ese problema”, agregó.

“No se si nos va a dejar la provincia muy, más o menos, o súper quebrada. No hay que gobernar ni con promesas, ni con excusas, hay que gobernar con hechos”, remarcó el referente kirchnerista que peleará en octubre por la provincia de Buenos Aires.

Consultado nuevamente por su cercanía con La Cámpora, Kicillof expresó: “Gana Axel y gobierna el Frente de Todos, voy a ser yo el gobernador y van a estar contempladas todas las fuerzas políticas”. En ese sentido aclaró que “nunca me llevé mal con ninguno de los intendentes”, y comparó con la campaña de Juntos por el Cambio donde hay jefes comunales "que hacen propaganda de cortar boleta, reniegan de Mauricio Macri y de Vidal”.

En lo que respecta al plano nacional, manifestó que “las recetas de Macri le jodieron la vida a la gente”. “Este Gobierno declaró un default selectivo, pero acá se le llamó reperfilamiento”, analizó sobre la situación económica y manifestó que “lo que falta es un gobierno que se ocupe ya que este no sostuvo ni una fuente de trabajo, no generó ninguna sensibilidad”. En ese sentido, ante un eventual regreso del kirchnerismo, Kicillof dijo que “cambiar esos modos va a ayudar a cambiar el humor social”. Sin embargo, aclaró que “después del desastre de Macri, no es momento de tirar promesas a la bartola”.