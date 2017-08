Polémica en San Luis por pedido de intervención de la Justicia

El vicegobernador de San Luis, Carlos Ybrahim Ponce, cuestionó ayer el pedido de intervención a la Justicia puntana que realizó un diputado radical ante una polémica en torno a las PAS (son primarias, abiertas y simultáneas pero no obligatorias), por lo que calificó el reclamo de “una vergüenza”. El diputado José Riccardo solicitó mediante un proyecto de ley la intervención federal del Poder Judicial de San Luis, “en atención a la grave inseguridad jurídica y a la arbitrariedad manifiesta con que se ejerce la judicatura y que afecta el derecho a elegir y ser elegidos”.

El pedido surgió tras las controvertidas primarias que se realizaron en San Luis el pasado domingo, en el espacio “Avanzar y Cambiemos por San Luis”, donde la lista oficialista “Consenso y Unidad por San Luis” se negó a participar, ya que adujo que había una sola lista que había cumplimentado con los requisitos exigidos por la Junta Electoral del Frente.

El interbloque Cambiemos de Diputados presentó ayer un proyecto de ley para pedir la intervención federal “en atención a la grave inseguridad jurídica y la arbitrariedad manifiesta” por su intromisión en la vida interna de los partidos. En los fundamentos el proyecto denuncia que la Justicia provincial “totalmente adepta al poder de turno” hizo competir en la elección primaria no obligatoria que realizó el domingo, “a candidatos que no fueron oficializados ni proclamados por la Junta Electoral partidaria” y “en su mayoría no son siquiera afiliados a algunos de los cinco partidos que integran la Alianza Transitoria Avanzar y Cambiemos por San Luis”.

Como respuesta, el vicegobernador criticó que “los legisladores que son oposición acá en San Luis y gobierno en Buenos Aires, en vez de preocuparse para que San Luis cobre lo que le debe (la Nación), que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen que pagar, quieren confundir a la gente, como han venido haciendo desde hace tiempo”.

“Lo único que ha hecho la Justicia Electoral es hacer cumplir la ley: Llamar a elecciones para que se pueda dirimir la interna que ellos tienen”, sostuvo Ponce en diálogo con Radio del Plata Además, el gobernador denunció: “Lo único que quieren hacer es, a través de poner obstáculos, ver de qué manera pueden sacar ventaja para ver si les va mejor en las próximas elecciones”.