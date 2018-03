Polémica advertencia de Espinoza: “Si explota el Conurbano, salta Macri y a Vidal le va a costar”

"Hay que generar que el pueblo esté en la calle, así como nos venían a romper las pelotas a nosotros. Si explota el Conurbano, salta Macri y a la gobernadora le va a costar", dijo ayer el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en un encuentro en Bolivar con varios intendentes bonaerenses.

El tenor de la amenaza a la gobernabilidad del gobierno nacional y provincial sorprendió a los intendentes presentes.

Hoy, lejos de retractarse, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reconfirmó sus dichos hoy en diálogo con radio Del Plata.

“Lo que dije es lo que siento y lo que veo hablando con los vecinos, con respecto a este plan económico que beneficia a los más ricos”, dijo Espinoza.

“Nosotros no queremos que explote el Conurbano, no queremos llegar a diciembre de 2001. Lo que estamos diciendo es lo que va a pasar si no se retrotraen medidas económicas que están tomando Macri y la gobernadora Vidal”, afirmó el ex intendente.