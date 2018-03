Polémica: Charlotte Caniggia confesó en un reality que su familia "lavaba dinero"

La escena parece ser una más de entre las miles que por minuto se pueden ver en un reality. Pero un comentario rompe la parsimonia del momento. En una mesa, mientras uno de sus compañeros, come una naranja, la exhuberante Charlotte Caniggia dice entre risas que su familia "lava mucho dinero".

El compañero que la escucha atento en una charla intimista es Carlos Lozano, un conductor español, y el programa es el famoso "Gran Hermano Vip" que se emite en España.

Lozano queda entre cortado y Charlotte refuerza la polémica."Iba mucha gente, mucha gente, y lavamos mucho dinero", comentó Caniggia, ante el asombro de Carlos, quien no podía más que asegurarse de lo que estaba escuchando: "¿Laváis? ¿laváis dinero?", preguntaba azorado. "Sí", afirmaba Caniggia, reiterándolo en un par de ocasiones y entre risas.



"Esto me suena a mafia", respondió el conductor de las primeras ediciones de "Operación Triunfo", y ella bromeó con los dedos en forma apuntándole de pistola. "Yes, it´s the mafia", se río la concursante.