Polarización, grieta y otras opciones: visión de encuestadores sobre las PASO

Hoy se realizó en La Rural el Congreso Económico en el marco de la ExpoEFI. Allí, uno de los paneles fue protagonizado por los encuestadores Mariel Fornoni, de Management & Fit, y Juan Germano, de Isnomía. Se denominó “Escenario político de cara a las elecciones presidenciales” y fue moderado por el periodista Carlos Pagni.

Uno de los puntos señalados por Fornoni es la diferencia entre la aprobación de la gestión de Mauricio Macri, que cayó de 54 a 25% desde 2017, con su intención de voto, “que es constante y se mantiene alrededor del 30%, similar al de Cristina Kirchner”. Según su visión, es justamente el “temor” sobre el posible regreso de la ex mandataria lo que hace competitivo a Macri.

Lo otro que le juega a favor a las chances del gobierno es que “no termina de aparecer una versión renovadora del peronismo”, ya que hasta ahora solo hay distintas fracciones sin un denominador común.

Germano, por su parte, analiza a los “ni-ni” de esta coyuntura. Es decir, aquellos que no votarían a Macri ni a Cristina. “Son menos de los que uno esperaría, llegan al 25%. Igualmente, hace dos años eran solo el 8%, la grieta tensiona menos”, comenta.

En cuanto a los simpatizantes del Gobierno, señala una diferencia. Por un lado, la figura de Macri “mide 30 puntos”, pero “la marca Cambiemos llega a 35”. Según su visión, desde el oficialismo aspiran a que durante el proceso de campaña se empareje para arriba y se traslade la simpatía al candidato.

En un escenario incierto hasta el momento, para Fornoni “la única certeza de la elección es que será para que no gane el otro. El que vota a Macri es para que no gane Cristina y viceversa. Y una tercera opción sería para que no gane ninguno de los dos”.

Esa virtual tercera opción, si bien tiene complicaciones para aumentar su base de sustentación, tendría un punto a favor, que es un menor rechazo. “Los que dicen que nunca votarían a los candidatos del tercer espacio están alrededor del 40, 45%. En cambio, tanto Cristina como Macri tienen un 60% que declaran que nunca los votarían”.

La analista se detuvo sobre ese tercer espacio, y consideró que las próximas semanas serán clave. “Si a fines de mayo no se muestra sustentable, es probable que se empiece a polarizar más. Tiene que llegar a unos 28 puntos en agosto”.

En la misma línea, Germano consideró que “ese tercer espacio, que aún no se creó, tiene su final del mundo en agosto. Para Cristina y Macri recién serían las semifinales”.

Internamente, analizó que si bien Lavagna tiene características propias, como cierto apoyo en centros urbanos y en la población más grande, no le saca ventaja a Massa, quien “si bien sufrió en este proceso, tiene su peso en el Gran Buenos Aires”.

Además, el encuestador analizó la realidad de la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso del país, y lo dividió en tres regiones. Por un lado el interior, “que suele votar antikirchnerismo. Cambiemos gana, pero necesita mejorar sus números”. Por otro lado, la tercera sección electoral, el sur del conurbano, “que siempre fue de Cristina”. Y finalmente, la primera sección, que incluye el norte y el oeste del conurbano. “Es una zona variopinta. Ahí se definirá la elección”.

Finalmente, se detuvieron sobre la duda que tenían muchos de los empresarios que estaban como espectadores: ¿se presentará Cristina? Germano cree que “con los números que tiene hoy, no hay muchas dudas. No es Menem en 2003, que perdía contra cualquiera en segunda vuelta, ella es competitiva”.

Para Fornoni, si bien “es muy difícil acercarse a la racionalidad de las decisiones de Cristina”, cree que en esta oportunidad no esperará hasta el cierre de listas para definirse. “Si no juega, lo va a anunciar a fines de mayo. No querrá quedar como la responsable de que el peronismo no se pueda unificar por su culpa”, consideró.