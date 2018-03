Podemos no irá a la cena de gala con el Presidente

El partido español Podemos no participará esta noche de la cena de gala que los reyes de ese país ofrecerán en honor del presidente Mauricio Macri, al calificarlo de mandatario "offshore". Para Podemos, no son necesarios actos de homenaje a un "presidente offshore", señaló el partido en referencia al caso de los Panamá Papers. Asimismo, la fuerza de izquierda acusó al jefe de Estado argentino de ser "responsable de vulneraciones de los derechos humanos", además de reprocharle la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

Por su parte, desde su cuenta en la red social Twitter, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que esa determinación de Podemos "agravia a la Argentina". "La actitud de Podemos de no asistir a la recepción del presidente democrático que elegimos agravia a la Argentina", escribió el legislador del PRO.