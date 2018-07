Pobreza: se destinan más recursos a adultos mayores que a los niños

Una de las banderas del gobierno de Mauricio Macri fue el "plan de reparación histórica para los jubilados". Sin embargo, "en un contexto de 30% de pobreza, hoy se destinan proporcionalmente más recursos a los adultos mayores cuando el 50% de los pobres son niños", aseguró ayer el economista y docente de la Universidad Di Tella José María Fanelli , durante el encuentro anual de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Parque Norte.

Fanelli destacó que "según datos del BID, por cada 10 puntos del producto destinados a proteger a la ancianidad, sólo se destinan siete para los niños y jóvenes, incluyendo el gasto en Educación. Dado que hay mucha mayor cantidad de niños pobres que de ancianos en esta situación, y que se supone que en la niñez está el futuro, no parece una política sensata", señaló el profesor de Economía e investigador del Conicet durante un panel de "Innovacion en los negocios", junto al politólogo Eduardo Fidanza y el economista del Banco Mundial Daniel Gómez, moderados por la periodista Silvia Naishtat . "Justamente, el problema es que no parece una política planificada, sino que se fue dando así", declaró Fanelli. Y se preguntó "¿No será porque los adultos mayores pueden votar y los niños no?".

Respecto de la coyuntura económica actual, el especialista destacó que "Argentina no tiene un programa de desarrollo, sino una política fiscal gradualista y otra monetaria dura, que presentan inconsistencias entre sí". Por su parte, el politólogo y director de Poliarquía Eduardo Fidanza destacó que "hoy es preciso discutir cómo distribuir los costos del ajuste y para esto no sólo hace falta una tijera sino un ojo visionario". Y advirtió que "si la democracia liberal no resuelve el problema de la equidad, volverá el populismo".

En tanto, Daniel Gómez, economista Senior del Banco Mundial, trazó un panorama de la situación del país en el contexto global de creciente proteccionismo. "El reto de la economía argentina es generar una oferta diversificada y nuevos sectores exportadores", afirmó. "Hay que mejorar la eficiencia, la profundización financiera y el capital humano. En la última década, cayó la productividad y el crecimiento vino simplemente por acumulación y uso intensivo de los recursos", diagnosticó. "Para pasar de una economía cerrada y con distorsiones a otra abierta y dinámica, se podría seguir el ejemplo de Australia y Polonia, dos países con abundancia de recursos naturales y problemas de productividad que hoy están creciendo", recomendó.

Finalmente, a la hora de explicar cómo desde un cuarto trimestre del 2017 con 12 de los 14 sectores industriales en crecimiento, se llegó a la crisis cambiaria de abril y la actual situación recesiva, Fanelli apuntó a un contexto internacional desfavorable y la sequía del campo. "Es cierto que los argentinos protegemos nuestros ahorros pasándolos a dólares. Pero a la hora de mirar los déficits, nos fuimos al bombo por el turismo emisor.Nos llevamos afuera u$s 27 mil millones, porque el dólar estaba barato", apuntó.

Para Fanelli, "Si la devaluación llegara al 20%, podríamos aumentar un 5% el PBI. Algo así pasó en 2002. Pero no fue inmediato ni beneficioso para todos. Devaluamos en enero y recién salimos de la recesión en septiembre. Además, toda devaluación genera más pobreza entre aquellos cuyos ingresos no están atados al dólar", advirtió.