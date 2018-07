Plantean dudas sobre los precios del gas

La competitividad que necesita el gas argentino para colarse en los mercados globales es una de las cuestiones de agenda del sector energético. A contramano de las expectativas que expresan muchos ejecutivos, dos especialistas mostraron sus dudas sobre la posibilidad de bajar los precios locales del fluido en base al desarrollo de Vaca Muerta.

Alberto Cisneros Lavaller, CEO de Global Business Consultants (GBC), le dijo a El Cronista que duda de que el gas argentino alcance los valores del Henry Hub, que se extrae en Estados Unidos y funciona como referencia global. "Pagar u$s 7,50 por millón de BTU al gas incremental en vaca Muerta está bien, porque los costos por pozo siguen siendo altos e importar es más caro todavía", expresó. El Henry Hub se encuentra hoy en aproximadamente u$s 2,80 por millón de BTU.

Por su parte, Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y actual presidente del IAE General Mosconi, explicó: "Para que en Europa compren el gas a u$s 7 por millón de BTU, se necesita que de Vaca Muerta salga a u$s 2 por millón de BTU o menos aún, ya que en el medio se requiere también una buena infraestructura de transporte hasta Bahía Blanca y una gran planta de licuefacción en el puerto", además del costo del viaje del barco con Gas Natural Licuado a través del Océano Atlántico.

Para Lapeña, los inversores deben estar inquietos pensando en cuánto costará el gas a partir de 2022, cuando se termine el subsidio asegurado por el Estado con las resoluciones 46 y 219 de 2017, que abonan hasta u$s 6 por millón de BTU a fines de 2021 para el desarrollo rápido de los pozos no convencionales en la Cuenca Neuquina.