Plan MM, el único camino del Gobierno para superar el desafío de la fórmula FF

Mayo de 2018 es recordado en la Casa Rosada como el fatídico mes en el que comenzó a tomar forma una crisis económica que sacudió cualquier tipo de planificación de país que podía imaginar el presidente Mauricio Macri y su equipo. El descontrol del dólar alimentó una aceleración de la inflación y el Gobierno empezó a transitar un laberinto del que sigue sin poder salir. Mayo de 2019 no terminará con grandes luces, pero en el contexto de otro año adverso, en Balcarce 50 celebran que, al menos, le dio un respiro a la gestión oficial. Con el dólar quieto desde hace más de un mes y una inflación que, aun galopante e irresuelta, empezó a dar señales de baja, Macri pudo contener la continua caída de imagen que venía teniendo en los últimos meses.

El piso del 30% de intención de voto que en la Rosada aseguran mantiene el Presidente no se perforó en los últimos 30 días, en los que la principal porción de la oposición pateó el tablero al formalizar a la dupla de Alberto y Cristina Fernández, y Alternativa Federal, la tercera fuerza en cuestión, se mantuvo con su formación original y prescindió, al menos por ahora, de una figura como Roberto Lavagna, reacio a ser parte de una PASO.

El anuncio de Cristina descolocó al macrismo. La primera conclusión fue que el escenario de polarización se mantenía, que CFK dentro de una fórmula permitía seguir planteando el escenario que mejor le cae al Gobierno.

Luego el análisis más profundo hizo valorar el movimiento político de Cristina, dispuesta a negociar lugares con el peronismo más abierto, como el de Sergio Massa, de cara a la aventura electoral. Cristina-Alberto-Sergio es un combo que sí preocupa a la Rosada, porque creen podría dar una idea de peronismo menos militante y más cerca de la gestión, principal motor de Cambiemos y principal déficit en estos últimos dos años.

Por eso Macri jugó rápido y salió a mostrar dos fotos con dos de los gobernadores peronistas más influyentes: el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Urtubey, compañeros de Massa en el PJ Federal. También se vio con Miguel Pichetto, el cuarto hombre de ese espacio, nexo vital en el Congreso y siempre disponible para conversar acerca de sociedades.

Cualquier posibilidad de ampliar Cambiemos es, a 25 días del cierre de listas, apenas eso. Un movimiento de contragolpe que todavía no tiene una forma real y que difícilmente prospere. En el linealismo de Macri, Cambiemos no va a diferir demasiado de su estructura actual, con la convivencia necesaria, aunque a veces incómoda, con el radicalismo.

El modelo de campaña sigue siendo idéntico al de hace un año. Ir por las tres reelecciones: la suya en Nación, la de María Eugenia Vidal en Provincia y la de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. No existe plan B, V o H. No lo considera. Ni él, ni su gurú Jaime Durán Barba. Aunque eso no implique que muchos en la mesa chica del PRO sí quisieran, como mínimo, evaluar otras alternativas. Puede haber movimientos próximos respecto a quién será el Vice, pero no mucho más.

Lo que viene, siempre y cuando la economía cotidiana siga trayendo cierta "pax", será un Macri más activo, metiéndose de a poco en modo campaña, y entrando en la recta final hacia una PASO que la Rosada considera mucho más trascendente que otras. Un buen resultado el 11 de agosto permitirá recorrer esos 77 días hasta el 27 de octubre a paso mucho más firme. Una primaria adversa es un escenario que en la Rosada, directamente, ni siquiera quieren pensar.