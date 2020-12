Plan Gas: sin suba de tarifas confirmada, adjudicaron ofertas que no cubren el invierno

La Secretaría de Energía adjudicó esta tarde las 16 ofertas para el Plan Gas, con la firma de la Resolución 391, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.

Como anticipó El Cronista el 3 de diciembre, los precios van desde los u$s 2,40 por millón de BTU a los u$s 3,66, para tener un promedio ponderado cercano a los u$s 3,50 y un volumen adjudicado de 67,42 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en el bloque base.

El Estado cubrirá con subsidios la diferencia entre estos precios y los que se trasladen a las tarifas, que hoy rondan los u$s 2,30 por millón de BTU. Así, la parte que cubrirá el Estado sería de u$s 1,20, poco más de un tercio.

No obstante, estos cálculos que proyecta el Gobierno suponen que las tarifas tendrán al menos un aumento en 2021, entre marzo y abril, y además incluyen la proyección de que el dólar oficial quedará en $ 102,40 para fines del año que viene.

Cualquier devaluación, que el Gobierno intenta evitar, tendrá un fuerte impacto desde el lado fiscal, ya que dispararía los subsidios u obligaría a trasladar a tarifas ese costo y golpearía a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aunque la señal del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del secretario de Energía, Darío Martínez, es mantener los subsidios estables en relación al Producto Bruto Interno (PBI), en torno a 1,7% para la energía y otro 0,5% para el transporte (2,2% total), las internas oficiales arrojan un manto de dudas sobre la viabilidad política de avanzar en aumentos de tarifas en las cercanías a las elecciones legislativas de 2021.

En el medio, estará el compromiso de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de bajar el déficit fiscal a algo menos que el 4,5% del PBI, una tarea para la que una reducción en los subsidios se vuelve casi inevitable.

Martínez manifestó que la adjudicación de las ofertas del Plan Gas "es el punto de partida para un proceso de inversiones que tendrá como protagonistas principales a las empresas productoras, los trabajadores, las PyMES y empresas regionales, que nos permitirá ponerle fin al declino de la producción de gas en nuestro país y a la parálisis de la actividad que generó la política contradictoria y errática del Gobierno anterior".

Las ofertas de las petroleras no alcanzaron a cubrir los volúmenes necesarios para el invierno (al menos unos 30 MMm3/d más, especialmente para el período de junio-agosto de 2021 a 2024), por lo que el secretario de Energía, Darío Martínez, evaluará en los primeros meses del año que viene convocar a una nueva licitación con precios superiores al tope permitido en esta ocasión (u$s 3,70).

El plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino - Esquema de oferta y demanda 2020-2024 tendrá una duración de cuatro años, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024, y movilizará inversiones por unos u$s 6500 millones.

Asimismo, permitirá al Estado tener un ahorro fiscal de u$s 2500 millones y conservar en las arcas del Banco Central (BCRA) unos u$s 9200 millones, que de otra forma se escaparían por la vía de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos (gasoil y fuel oil).

"Si no se ajustan las tarifas, el Estado nacional va a gastar mas de u$s 1000 millones por año en el programa, no va a ahorrar", aclaró el especialista Nicolás Gadano, autor del libro Historia del Petróleo en la Argentina.

"El 'ahorro' que estima el Gobierno surge de una hipótesis contrafáctica de producción, volúmenes y precios de importación más altos que los valores adjudicados", dijo.

El volumen adjudicado a petroleras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía será para abastecer a las distribuidoras -como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, que llevan el gas hasta los usuarios finales- y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que lo entrega a las centrales térmicas de Pampa Energía, Enel, YPF Luz, Albanesi y Central Puerto, entre las firmas más importantes del mercado.

En la licitación, las petroleras que ofrecieron el menor precio fueron también las que colocaron menos volumen. Fue el caso de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Metro Holding y Capex, las tres que estuvieron por debajo de los u$s 3 por millón de BTU.

En cambio, YPF colocó 20,9 MMm3/d a u$s 3,66; Tecpetrol 9,94 MMm3/d a u$s 3,65; Pampa Energía 5,9 MM3/d a u$s 3,60; y PAE, con 8,45 MMm3/d a precios que van desde u$s 3,39 a u$s 3,59 por millón de BTU.

Con este plan, YPF tendrá ventas de gas natural al mercado interno por unos u$s 900 millones anuales, según dijo a El Cronista el vicepresidente de Gas y Energía de la petrolera estatal, Santiago Martínez Tanoira.

Hay quienes dentro del propio Gobierno cuestionan el Plan Gas y sus efectos, por lo que el traslado de estos costos a las tarifas (pass through) todavía no está confirmado.

Mientras tanto, Martínez negocia con Bolivia una quinta adenda al contrato de importación, por la que se recibirá un volumen menor de gas para darle espacio a la oferta local.