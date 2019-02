Plan Gas: el Gobierno empieza a cancelar deuda de u$s 1583 millones

La Secretaría de Energía determinó empezar a pagarle a las petroleras deudas por u$s 1583 millones por los diferentes estímulos para la producción de gas Gas que arrancaron en 2013 y se extendieron hasta diciembre de 2016.

Mediante la Resolución 54/2019, el Gobierno oficializó los pagos a la estatal YPF (u$s 792,1 millones), Pan American Energy (u$s 162,9 millones), la francesa Total Austral (u$s 159,5 millones) y la alemana Wintershall (u$s 120,8 millones), entre otras.

A cambio, les cerró la chance a las productoras de realizar un reclamo posterior por estas compensaciones.

En consecuencia, la resolución de hoy precisa que esa adhesión implica la aceptación de que la cancelación de los créditos originados en los programas se realicen únicamente en la forma allí dispuesta y, en consecuencia, la renuncia a cualquier derecho, acción y reclamo asociado al pago de los montos.

Así, las empresas beneficiarias que adhieran al mecanismo de cancelación aceptan que los pagos de los montos que les pudieran corresponder en el marco de los programas, se realicen únicamente en la forma aquí prevista.

En consecuencia, renuncian a todo derecho, acción, recurso o reclamo, presente o futuro, tanto en sede administrativa como judicial, en relación con el pago de las obligaciones emergentes de los programas.