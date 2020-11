Plan Gas 2024: presentan ofertas el jueves 3, con más ahorro fiscal

El Gobierno estima que el Plan Gas tendrá un mayor efecto positivo sobre la actividad económica nacional (recaudación, empleo, costo fiscal e impacto) y provincial (regalías) que lo calculado hace un mes y medio atrás, debido a la extensión por un año más -hasta fines de 2024- del esquema de promoción de inversiones.

Se prevén al menos unos u$s 1400 millones de ahorro fiscal por este cambio, ya que en 2024, si no estuviera el programa vigente, empezaría a declinar rápidamente la producción, según argumentan fuentes oficiales.

Las nuevas proyecciones las presentará este lunes a las 17 en un nuevo acto de presentación del programa, que será encabezado por el presidente, Alberto Fernández, junto al secretario de Energía, Darío Martínez.

Será en el Museo del Bicentenario, atrás de la Casa Rosada, y fueron convocados los gobernadores de las provincias petroleras, empresarios del sector y los líderes sindicales de las tres cuencas (Neuquina, Austral y Noroeste), para tener una mayor representación que la mostrada a mediados de octubre en Neuquén, cuando apenas estuvieron en Loma Campana, el yacimiento estrella que tiene YPF en Vaca Muerta.

En este mes y medio que transcurrió desde entonces, se emitieron el Decreto 892 y la Resolución 317 de la Secretaría de Energía.

Este fin de semana también se decidió que las productoras de gas (YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy PAE, Compañía General de Combustibles CGC, Pampa Energía, Pluspetrol, Wintershall Dea y Vista Oil & Gas, entre otras) deberán presentar sus ofertas el jueves 3 de diciembre, en lugar del miércoles 2, la fecha original.

Además, semanas atrás el Gobierno había decidido extender por un año la duración del Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino, que tendrá vigencia entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024 (aunque, en los papeles, culminará formalmente a las 6 del 1 de enero de 2025).

Por esta razón se reformularon los cálculos sobre el costo y el ahorro fiscal del "Esquema de oferta y demanda de gas natural 2020-2024", y también las estimaciones sobre la recaudación, ahorro de divisas y las regalías que percibirán las provincias.

Los documentos que circuló el Gobierno hace 45 días mostraban una proyección de un costo fiscal de u$s 5062 millones, con un ahorro de u$s 2574 millones frente a no implementar este programa.

El Estado Nacional cubrirá con subsidios la diferencia entre lo que pagará la demanda (menos de u$s 2,40 por millón de BTU en el caso de los clientes residenciales de las distribuidoras, un precio en dólares que irá descendiendo a medida que se deprecia el peso) versus lo que cobrarán las petroleras (un máximo de u$s 3,70).

Si no se aplicara el Plan de Promoción, el costo se iría a importar gas, con menos producción, empleo y recaudación a nivel local y el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial.

Las productoras de gas obtuvieron el permiso del Banco Central (BCRA) para acceder al Mercado Libre de Cambios y consultaron en los últimos días por la garantía de cobrarán en tiempo y forma los subsidios y tendrán los créditos fiscales.