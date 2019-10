Pinedo avaló la continuidad de Sandleris

El senador Federico Pinedo se hizo presente en el 55 Coloquio de IDEA en Mar del Plata y señaló que es necesario la profundización de la institucionalidad que ayer solicitaron los bancos agrupados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

“Me parece importante porque para el largo plazo hace falta tener instituciones que, a veces, son edificios y otras veces son reglas”, explicó el presidente provisional del Senado.

Frente a esto, Pinedo recalcó que es “absolutamente importante necesario tener una moneda fuerte. Para eso me parece importante la independencia del Banco Central, ese entiendo que es el caso más importante” en relación a la continuidad de los titulares de los entes autárquicos,

Pero aunque muchos no se animan a ponerle nombre y apellido a esa continuidad, Pinedo no dudó en señalar que si Guido Sandleris, presidente del BCRA, “tuviese los pliegos aprobados no tengo ninguna duda que debería continuar”.

Consultado si entendía que Sandleris había cumplido con el rol del cuidado de la moneda al que hacía referencia teniendo en cuenta los vaivenes y las devaluaciones, Pinedo señaló que el presidente del BCRA “llegó en un momento de crisis y le tocó navegar en aguas turbulentas. Lo mismo le pasó a Hernán Lacunza -ministro de Hacienda de la Nación- y lo hicieron bien”.

Pero mientras los empresarios solicitan un acuerdo para la institucionalidad, Pinedo señaló que hace falta un acuerdo entre todos los sectores políticos “para no gastar más de lo que nos entra de cara a los próximos gobiernos”.

Pero en paralelo a que Pinedo avala la continuidad de Sandleris el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue lapidario al referirse al accionar del titular del Central y parece no compartir la idea de las entidades financieras. “¿Cuál es su mérito? el Banco Central dejó fugar miles de millones de dólares, me parece insólito que digan que tuvo un buen funcionamiento” declaró el candidato presidencial a una radio porteña.

Proyecto

Pinedo también se refirió al estado en el que llega el Gobierno a diciembre de 2019. Luego de reconocer que ellos -Cambiemos- “esperábamos algo mejor” de lo que terminó siendo la economía durante estos años.

“Veníamos con un modelo hasta abril de 2018 cuando se cortó el financiamiento y ahí lo que nos pasó fue que nos tuvimos que tomar toda la medicina de un sólo trago y fue una catástrofe” dijo el senador, quien reconoció que fue en parte consecuencia del contexto global, de la herencia y de mala praxis.

Respecto de la herencia, Pinedo dijo que se llega a diciembre de este año con una “situación similar a la de 2015. Eso era una catástrofe. Nos tenemos que hacer cargo los argentinos de los problemas argentinos”.

Buena parte de los asistentes al Coloquio, ya dan por definida la elección y están empujando una rápida transición.

Consultado sobre este punto, y mientras explicaban que el presidente Mauricio Macri no participaba del evento porque “es Presidente y está en campaña”, a diferencia de lo que suelen plantear los políticos Pinedo no se puso el traje de su fuerza política y fue tajante: “No cabe duda que se tienen que juntar al día siguiente (los equipos técnicos del Frente de Todos y de Cambiemos)”.