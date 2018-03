Pignanelli: “El Gobierno está tratando de endeudarse para financiar el modelo” El ex titular del Banco Central y actual asesor económico de Sergio Massa hizo un análisis sobre la emisión del bono que permitirá pagar cash a los fondos buitre y a los acreedores que no entraron al canje. "Es evidente que el Gobierno quiere salir del embargo", dijo. "La realidad es que hasta ahora no entraron dólares, salieron", aseguró.