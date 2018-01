Piedecasas: "Toda la Justicia tiene que funcionar bien, no sólo la que juzga al poder"

Miguel Piedecasas es, desde el 21 de diciembre, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Representante de los abogados del Interior, encabezará el cuerpo en un año clave, ya que se producirá el recambio de la mitad de los consejeros en noviembre y, además, se prevé que el Gobierno impulse desde el marzo una reforma que podría cambiar la composición del organismo que se encarga de designar y remover jueces. En diálogo con El Cronista, Piedecasas reflexionó sobre los desafíos que vienen y analizó la situación de la justicia argentina.

Cuando investiga a funcionarios y ex funcionarios, ¿la Justicia funciona a dos velocidades en la Argentina?

Hay que hacer una distinción conceptual. La Justicia es mucho más que el fuero federal penal porteño. Los problemas son variadísimos en todo el país, no sólo haciendo foco en las causas de corrupción. El problema que al hombre común le interesa solucionar es que toda la Justicia funcione bien, no solamente la que juzga al poder.

Y puntualmente en Comodoro Py, ¿por qué ahora avanzan causas dormidas durante años?

Porque estamos viviendo, en todo el mundo, una etapa de transformación, diferente. Hay un requerimiento de la sociedad de que los procesos que involucran a aquellos que han detentado el poder se realicen en un tiempo prudencial. Hicimos una auditoría de los últimos 20 años de la justicia, que nos va a permitir medir, objetivamente, cómo funcionó en todo el país frente a casos de corrupción.

¿Qué opinión tiene sobre la denominada doctrina Irurzun, por la que se detuvo a varios ex funcionarios porque podían entorpecer el avance de la causa?

No tengo una postura al respecto, porque no sería responsable desde lo institucional. Sí digo que debemos respetar el contenido jurídico de los fallos. Pero, como presidente del Consejo, no me corresponde opinar.

¿Y las denuncias por mal desempeño contra jueces? ¿En qué etapa están?

Ha cambiado sustancialmente la situación. Nosotros hemos tomado el compromiso de trabajar con la mayor agilidad posible cada una de las causas contra jueces. Ha habido 6050 denuncias en 20 años de la Magistratura. En la actualidad hay cerca de 200 en trámite. En los últimos dos años hubo cuatro juicios políticos. Tres terminaron con renuncias de jueces y uno con destitución. Y hubo renuncias de jueces importantes, como Norberto Oyarbide.

¿Por qué Oyarbide renunció sin que prosperara ninguna denuncia por su trabajo?

La facultad constitucional de aceptar o rechazar las renuncias de los magistrados federales es del Poder Ejecutivo, no del Consejo de la Magistratura.

¿Existen los operadores judiciales? ¿O es mito?

No. En el Consejo de la Magistratura yo puedo decirles que siempre he actuado con total libertad. Allí el Ejecutivo y el Legislativo tienen sus representantes, y todos se expresan.

¿Ha mejorado la situación de los juzgados vacantes?

Sigue siendo crítica, pero ha mejorado. Hay 258 vacantes, de las cuales 189 están en el Consejo de la Magistratura. Si este año sacamos adelante 100 ternas, quedaremos con el 10% de vacantes. Cuando ingresamos, había un 30% de juzgados sin cubrir. Hubo un fuerte impulso.

¿Es buena la relación con la Corte Suprema de Justicia? Se habló de tironeos...

La relación institucional es buena. Nos hemos reunido con el presidente de la Corte. Estos enfrentamientos hacen mal, si existieran. Los tironeos tienen que ver con el diseño institucional. La Corte es la cabeza del Poder Judicial. Pero hay un conjunto de funciones, reglamentación y recursos, en determinadas parcelas, que corresponden al Consejo de la Magistratura.

¿Cómo están las finanzas del Consejo de la Magistratura?

Cerramos 2017 con una ejecución del presupuesto del 98%, que se corresponde de una manera adecuada con las previsiones. Nos toca una administración que se ha reformado completamente. Claro que tenemos problemas, edilicios y tecnológicos, y que tenemos que ir hacia un modelo de modernización de la infraestructura.

¿Qué opinión tiene del proyecto de reforma de la Magistratura que impulsa el Ejecutivo?

Mi opinión personal, no como presidente del Consejo, es que la sociedad civil debe tener una mayor representación en el Consejo. Los representantes de jueces y abogados deberían pasar de tres a cuatro, y los académicos, que hoy tienen un solo miembro, deberían ser dos. En una Magistratura de 17 miembros, este estamento no político podría lograr quórum propio.

¿Cómo cree que será el trámite en el Congreso de la Nación?

Es un trámite que requiere de un alto consenso y diálogo, que debe hacerse con la pulcritud que exige el final del mandato de todos los consejeros. No es una ley que deba salir con dudas y apoyos parciales, tiene que tener respaldo de senadores y diputados. Modificar por modificar no tiene sentido.

También se impulsa un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal. ¿Debe cambiar también?

Es un organismo independiente. Creo que es una muy buena oportunidad para discutir los parámetros sobre los cuales se va a hacer la designación del nuevo procurador. La renuncia de (Alejandra) Gils Carbó fue un detalle que ayudó a la institucionalidad.

¿No existió una intromisión del Poder Ejecutivo en esa salida, acusando a Gils Carbó de ser una procuradora militante?

Ratifico mi opinión de que no debe existir una intromisión de ningún poder, ni político ni económico, sobre la Justicia. A la vez, creo que no debe haber una justicia funcional a los intereses partidarios. La sociedad deposita en un juez su salud, sus bienes, su vida. Es el último intérprete de la Constitución.

Macri, hace unos meses, cuestionó a los jueces porque, dijo, trabajaban pocas horas. ¿Es así?

La sociedad toda ha interpelado al sistema de Justicia. Es un desafío para el Poder Judicial avanzar hacia una optimización y modernización de recursos

¿Está bien que los jueces paguen Ganancias?

Sí, está bien. Desde el 1º de enero de 2017 es ley y todos aquellos que ingresan al Poder Judicial tienen que pagar. Fue una decisión correcta.