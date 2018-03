Piden investigar a De Vido por supuesto pago de coimas

El fiscal federal Gerardo Pollicita promovió una causa para investigar si el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido intervino en el pago de una coima o comisión ilegal en la compra de la empresa de transporte de energía Transener por parte de Electroingeniería.

Pollicita solicitó al juez federal Sebastián Ramos que pida a la justicia de Brasil copias de un expediente con declaraciones de "arrepentidos" que, en el marco de la megacausa de Petrobras, involucró a De Vido y al ex ministro menemista Roberto Dromi en las tratativas que derivaron en la adquisición de Transener entre los años 2006 y 2007.

El fiscal formuló el requerimiento tras la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió por "presuntas maniobras ilícitas que habrían tenido lugar a fin de concretarse la adquisición de la empresa Transener por Electroingeniería".

Carrió señaló que en la causa de Petrobras en Brasil dos imputados por hechos de corrupción dijeron que De Vido presionó y gestionó el pago de una coima para que Transener, que pertenecía a la empresa brasileña Petrobras, fuera vendida a la argentina Electroingeniería.

La legislación brasileña premia con la reducción de pena a la delación de "arrepentidos‘ procesados o condenados por delitos, entre ellos los de corrupción. En este marco legal, Néstor Cerveró, ex director del área internacional de Petrobras condenado a 12 años de prisión, y Fernando Soares, dijeron a un tribunal de Brasil que en 2007 se pagaron u$s 300.000 de coima por la venta.

De Vido, además, está siendo investigado junto a otros funcionarios por el juez Claudio Bonadio por presuntos sobre precios en la compra de GNL.