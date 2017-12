Piden el desafuero y la detención de Cristina por ‘traición a la Patria’

En la mitología K, el 7D representaba la frustrada readecuación del Grupo Clarín de la extinta Ley de Medios en 2012. A partir de ayer, 7 de diciembre, hay una nueva acepción. Por el supuesto delito de "traición a la Patria", el juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y pidió el desafuero del Senado, donde juró la semana pasada, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en el atentado a la AMIA por el memorándum con Irán.

Por la madrugada, en Río Gallegos, había sido detenido con prisión preventiva, un método ya de moda en Comodoro Py justificando que pueden "entorpecer" el proceso, el ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos "Chino" Zannini; y durante la jornada se sumaron el ex piquetero Luis DElía y el ex Quebracho, Fernando Esteche, quien se entregó en una comisaría. Por cuestiones de salud, se dispuso el arresto domiciliario del ex canciller Héctor Timerman. También fue arrestado el dirigente islámico Jorge "Yussuf" Khalil, cuya voz estaba en las escuchas reveladas por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Fueron trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz, que habitan otros ex dirigentes K, como Amado Boudou y Julio De Vido.

Paradojas de la Argentina: Bonadio, que en 2005 fue apartado de la causa que investigaba el encubrimiento de la voladura de la mutual judía, le sindicó a la ex mandataria ese delito en un fallo de 365 hojas, librándole también un embargo de $ 50 millones, tomando la base de la presentación de Nisman, quien en 2010 supo denunciar al magistrado por amenazas.

Con el silencio del presidente Mauricio Macri, fue el jefe de Gabinete Marcos Peña (ver Página 6) quien salió a despegar a la Casa Rosada del fallo, al tiempo que advirtió: "Que no haya impunidad para nadie".

En el Congreso, donde se jugará el futuro de Cristina recién el próximo año (ver página 5), el bloque de senadores de Cambiemos adelantó que "bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la Justicia". En cambio, el jefe de la flamante bancada "Argentina Federal" Miguel Ángel Pichetto, que defendió en 2013 el memorándum, aclaró que "el desafuero procede ante una sentencia firme".

En su escrito, Bonadio, que inició los trámites para jubilarse, consideró que la ex Presidenta "impartió las órdenes" destinadas a beneficiar a los iraníes con pedidos de captura por el atentado a la AMIA. En sintonía con la acusación de Nisman, el memorándum (que no fue aprobado en Irán y acá fue declarado inconstitucional) habría sido parte de una negociación para hacer caer las "alertas rojas" de Interpol, que no ocurrió, a cambio de mejorar la balanza comercial, algo que tampoco se evidenció.

Bonadio consideró acreditada "la responsabilidad penal de los funcionarios argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera -Irán-, que está demostrado judicialmente que ordenó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad".