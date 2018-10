Pichetto rechaza una reforma previsional

El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, afirmó ayer que la reforma jubilatoria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le exige al Gobierno "no va a salir". "Se trata de un tema harto complejo, y para avanzar con los cambios el Gobierno deberá contar con mayoría parlamentaria. No va a salir, no va a pasar, ya que las modificaciones que se hicieron en 2017 son razonables", fundamentó el legislador nacional, que defendió que la jubilación a los 70 años sea una instancia optativa como se sancionó en la reforma previsional del año pasado.

En diálogo con Radio Cooperativa, el referente rionegrino descartó que el peronismo vaya a colaborar con el oficialismo para la aprobación de una reforma previsional que aparece mencionada en la Carta de Intención firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Dicho documento, que plasma una serie de compromisos que asume el Poder Ejecutivo con el organismo multilateral de crédito, indica: "En el próximo año continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad", entre las cuales se menciona el compromiso de "comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria".