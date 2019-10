Pichetto en la UIA: "A los inversores les preocupa la vuelta de una política de intervención"

Tras el reto público a los empresarios en la última jornada de 55° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en relación a los aumentos de precios, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, concurrió ayer a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto al candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

El senador justicialista fue en representación del presidente Mauricio Macri, quien sin explicitarlo rechazó el convite, marcando diferencias con otros candidatos - Fernández, Lavagna, Gómez Centurión- que se reunieron con el Comité Ejecutivo de la UIA.

En diálogo con los periodistas tras el encuentro y en relación a lo que podría pasar con los mercados el día posterior a las elecciones, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, recordó que hasta el 11 de agosto la economía tenía "todos los indicadores a la baja, riesgo país, inflación, valor del dólar".

En ese contexto, aclaró que "el mundo, los inversores y los sectores financieros están preocupados por el retorno de una política de intervención, de una política más dirigista, muy rígida". Y agregó: "Le tienen mucha desconfianza al kirchnerismo en el gobierno".

En contraste, Pichetto señaló que "cualquiera sea el resultado, el Presidente va a actuar con la misma responsabilidad", como cuando tras las PASO, debió intervenir con "restricciones que tuvo que tomar, que no era su espíritu, pero las tuvo que tomar".

Por su parte, Sica aseguró que hay coincidencia con la UIA en los grandes temas, aunque admitió que "podemos tener algunas divergencias" sobre algunas miradas o cómo avanzar con el mercado financiero. Pero revalorizó la necesidad de "construir un consenso sobre esta agenda productiva".

Juego de seducción

En un clima distendido, donde se revalorizó el diálogo con todos los sectores, la cúpula de la UIA le presentó a Pichetto y Sica su Plan Productivo 2020-2023.

En ese sentido, Miguel Acevedo, titular de la UIA, consideró que el objetivo de la entidad, tras el 27 de octubre, es que "estas propuestas sean un aporte para acordar las bases de un proyecto productivo".

"Tenemos que trabajar con el gobierno que resulte electo para dinamizar una economía que necesita ser recuperada", consideró Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y titular de Copal. En ese sentido, enfatizó: "El modelo productivo necesita oxígeno".

Pero también hubo voces disidentes. "No tengo muchas expectativas (sobre un eventual nuevo mandato de Macri) porque ya van cuatro años de una política anti industrial", afirmó José Urtubey, industrial del sector celulósico-papelero. Pese a ello, no pierde las esperanzas. "Ojalá me puedan sorprender con algo distinto", deslizó Urtubey.

El documento de la UIA toca aspectos que hacen a la necesidad de estabilizar la macroeconomía, mejoras a la competitividad, baja de la carga tributaria, menores costos logísticos y financiamiento accesible para apalancar la producción.

Sica, por su parte, puso énfasis en los últimos proyectos que el gobierno espera presentar al Congreso en los próximos días, enfocados en incentivos para el primer empleo y empleo joven, la ley Pyme 2.0 y el proyecto de promoción de inversiones.

Consultado sobre una eventual reforma laboral, Sica descartó que se esté trabajando en una iniciativa de ese tipo, aunque aclaró que el Gobierno busca "modernizar las relaciones laborales", la Industria 4.0 y también "la industria del juicio", dijo Sica.