Pichetto cruzó a Alberto Fernández: "Hay una actitud de fogonear la tempestad"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cruzó al Frente de Todos y en particular al postulante a presidente, Alberto Fernández, por buscar “fogonear la tempestead”, en relación a la disparada del dólar y del riesgo país de las últimas horas.

“Hay una actitud de ‘fogonear’ la tempestad. La situación económica internacional y la mirada que hay de la Argentina, si emite este tipo de enunciados, aparecen escenarios que se han agravado ayer con la actitud que tuvo con el diálogo con el FMI”, lanzó el senador en declaraciones a Radio Mitre reproducidas por el portal web de la emisora.

Pichetto habló tras la reunión que Fernández mantuvo ayer con los representantes del Fondo luego de la cual acusó al gobierno de Mauricio Macri y a ese organismo multinacional de haber "generado la crisis" macroeconómica y provocar una "catástrofe social" a la que "deben poner fin y revertir".

El senador nacional sostuvo que “jugar al bombero” no es bueno para la Argentina. “Ha habido un tratamiento irresponsable de hablar de transición. El Presidente ha tenido una actitud coherente, democrática. Pero no hay transición, hay un Gobierno que está en su ejercicio. No hay vacío de poder que es una locura que están alentando las usinas kirchneristas”, consideró.

Por otra parte, se refirió a la ex presidenta y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre quien afirmó que “no tuvo ninguna colaboración con el Gobierno ni ningún dialogo". "Es una postura de ‘si todo se puede incendiar más, es mejor’, para el espacio político del Frente de Todos“, denunció.

En otro orden, y en oposición a las afirmaciones de Alberto Fernández quien consideró que en Venezuela no gobierna una dictadura, Pichetto indicó que Nicolás Maduro “está matando gente" y "haciendo desaparecer personas". "Dejó de ser un proceso democrático. Es una dictadura atroz que ha determinado uno de los éxodos humanitarios más grande del continente americano de los últimos dos siglos”, sentenció.