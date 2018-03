Para parte del PJ, la carrera política de Cristina es “una etapa concluida”

El ex titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el jefe de la bancada de senadores del FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, consideraron que la ex presidenta Cristina Kirchner no debería candidatearse para las elecciones legislativas de este año y que habría que “ampliar y sustituir” dirigentes en el peronismo.

Domínguez, ex precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, advirtió que “lo mejor que le puede pasar” a la ex mandataria sería no participar de las legislativas y aclaró: “No lo digo yo, lo dijo ella. La última vez a nosotros nos dijo que ella no quería ser candidata”.

Por su parte, Pichetto sostuvo que “es altamente negativo” que un político, después de haber desempeñado esa función, aspire a un nuevo cargo, ante las especulaciones sobre una posible candidatura de la ex jefa de Estado para las elecciones legislativas de este año.

“Es un signo dramático de la vida institucional argentina y hay que ver cómo se resuelve. Considero que los ex presidentes deberían tener una jurisdicción especial”, sostuvo el senador, para quien el que haya encabezado el Poder Ejecutivo Nacional “no debería hacer nunca más política”.

Y consultado por cómo ve a la ex mandataria en la puja por el liderazgo del peronismo, Pichetto respondió en una entrevista publicada en Clarín que Fernández actualmente “está más en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian”.

En tanto, Domínguez cuestionó la actitud de los dirigentes peronistas que están “más preocupados por posiciones personales que por lo que le pasa a la Argentina” y consideró que “esto requiere de un cambio de mentalidad” porque “no podemos mirar la realidad política y social con los ojos de hace dos o tres años”.

“Hay que ampliar, hay que cambiar, hay que sustituir”, advirtió y, en ese sentido, cuando se le consultó sobre el rol que desempeñará la ex Presidenta durante los comicios de este año, dijo: “Creo que hay etapas concluidas en la política electoral”.

Por radio 10, Domínguez evaluó que “no es un tema de nombres, es un tema de qué intereses vamos a defender en el Parlamento este año” y agregó que “la columna vertebral” del peronismo tiene que ser “el movimiento obrero y los movimientos sociales”.

Consultado por cómo ve al ex ministro Florencio Randazzo en la interna peronista, prefirió dejar que “se exprese él” al respecto, pero admitió que al espacio político “le haría muy bien que un dirigente con el reconocimiento y el predicamento que tiene en la sociedad, salga a convocar”.