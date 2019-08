Pichetto: "No hay ningún cambio aparente en el Gobierno"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, descartó hoy cambios en el gabinete nacional al sostener que, "si bien son decisiones que toma el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no se ha hablado sobre ese tema".

Esta mañana en diálogo con radio Mitre, también rechazó los rumores que indicaban que el Presidente le había ofrecido la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Marcos Peña. "Descarto totalmente esa versión", aseguró.

"No sé de dónde salió eso, no hay ninguna cosa cierta, el Presidente nunca me ofreció nada y no hay ningún dato por ahora que indique un cambio en el gobierno", insistió.

Más allá del ingreso de Pichetto al Gobierno, ayer corrieron versiones que indicaban que el Presidente estaba analizando designar a Rogelio Frigerio en lugar del ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne , y a Mario Negri en Interior.