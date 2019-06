Pichetto: "El verdadero camino para crecer es el modelo capitalista"

Tras aceptar el ofrecimiento de Mauricio Macri para integrar la fórmula de Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto dijo este miércoles que comparte con el mandatario "una visión de país y de orden para salir adelante". Además, aclaró que su trabajo es "estar a la sombra" del Presidente. porque "es él quien lo convoca y no al revés" en alusión a cómo se conformó la fórmula que integra la ex presidenta Cristina Kirchner con Alberto Fernández.

"Compartimos una visión del país y un camino de salida, de ser previsibles, de tener orden fiscal y acordar sobre la base de un modelo de capitalismo ordenado. Coincidimos también sobre la política internacional, una política de diplomacia presidencial que permitió a la Argentina reconstruir relaciones con los principales países del mundo", señaló en diálogo con radio Mitre.

Pichetto contó que aceptó de inmediato el ofrecimiento de Macri. "Inmediatamente le contesté que sí, sin ninguna duda, porque es un honor y porque la Argentina necesita de una sumatoria de voluntades para poder salir de la crisis. No alcanza incluso con esto, hay que abrir un espacio de acuerdo social, convocando a empresarios y a sectores del trabajo, para acordar 5 ó 6 políticas de estado para que el país pueda ser sustentable", añadió.

El legislador rionegrino también habló sobre lo que, a su entender, debe ser el trabajo del Vicepresidente.

"Si hay algo que he aprendido en tantos años en el Senado es que el Vicepresidente tiene que estar a la sombra del Presidente, su misión es acompañar las políticas de Estado que impulsa el Ejecutivo", expresó. Y agregó: "Tengo que trabajar pero tengo, sobre todo, que estar a la sombra del Presidente. La figura central es él, es él que me convoca y no al revés".

Puja entre dos modelos

Tras la alusión al binomio Fernández - Fernández, Pichetto agregó: "La elección no es un recambio presidencial, tiene que ver con dos propuestas: la consolidación de un modelo democrático y la otra que expresa todavía componentes autoritarios en opiniones, en acciones; esto va a estar en juego".

El legislador consideró, por otra parte, que está en juego las relaciones internacionales del país. "Nuestras vinculaciones ya no son con países complejos de Medio Oriente, Rusia, China, con quienes hay que tener relación por supuesto, pero hay que ubicarse definitivamente en un perfil occidental y volver a la relación histórica con los Estados Unidos", analizó.

Antes de presentarse junto a Macri ante empresarios durante una jornada de IDEA en Vaca Muerta, el yacimiento al que ya mencionó como clave para el desarrollo del país, Pichetto recordó también que "Argentina tiene una serie de compromisos con organismos internacionales, sobre todo con el FMI, que debe afrontar".

"Todo lo tiene que hacer en un marco de común acuerdo y no tienen que volver decisiones unilaterales, llevadas con discursos de contenido emocional. Si Argentina vuelve a defaultear va a pasar a ser un país sumergido, despreciado por incumplidor serial", advirtió.

Posibilidad de un triunfo importante

Con relación a las posibilidades electorales de la flamante fórmula presidencial oficialista, Pichetto consideró que el país requiere de "un mensaje sincero sobre lo que se puede y lo que no se puede".

"La sociedad argentina es perspicaz, inteligente, sabe que volver a tras es un fracaso, sabe que la inflación es devoradora, que el camino es la verdad. Creo que hay posibilidades de tener un triunfo importante en las elecciones de este año", concluyó.