Pichetto: "El impuesto a la riqueza tiene mucho de ideología y de visión clasista"

"No hay margen para este tipo de retórica", dijo el ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto al referirse al proyecto de ley en el que está trabajando el oficialismo para gravar a las grander riquezas. Para el ex senador, la iniciativa tiene "mucho de ideología, de visión clasista".

En una entrevista a FM La Patriada, el rionegrino se mostró "en contra" del proyecto que busca recaudar unos u$s 3000 millones en el marco de la crisis desatada por el coronavirus. Es que, según consideró el referente de JxC, "con esos sectores, con empresarios, con titulares de empresas, es con aquellos que tenemos que resolver después la gran crisis económica que va a tener el país".

Fue en este contexto que consideró que la iniciativa, en la que está trabajando el diputado Carlos Heller, "una mala señal" y subrayó que se trata de un gravamen que "se cobra dos veces, porque ya se cobra con bienes personales".

"Hoy, la situación de esos titulares de supuesta riqueza, que son propietarios, que tienen empresas que están ligados a la agroindustria o a la actividad petrolera, me parece que es indudablemente es con esos que hay que levantar el país, tratar de defender el empleo" argumentó el ex senador.

Fue en ese sentido que sentenció que "no hay margen para este tipo de retórica" que tiene "mucho de ideología, de visión clasista" e indicó que no cree sea conveniente para la Argentina en este momento.

"A la pyme, hay que ayudarla en forma directa. Con la ANSeS, con el fondo de sustentabilidad, con el Tesoro", se explayó en otro tramo del reportaje.

Al ser consultado sobre el pedido de certeza por parte de la presidenta del Senado Cristina Kirchner a la Corte Suprema, en caso de que se sesione de manera virtual para tratar el proyecto impulsado por Máximo Kirchner, Pichetto se mostró disconforme.

"El pedido no lo comparto para nada", admitió, y señaló que el Congreso puede modificar el reglamento de la Cámara alta "cuando quiera".

Asimismo, consideró que es "un error" colocarse en un "plano de subordinación frente a una decisión de la Corte". "No necesitamos pedirle permiso al Poder Judicial", concluyó.