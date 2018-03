Petroleros: aceptan baja salarial para evitar despidos

Los operarios petroleros de la empresa Tecpetrol, propiedad del holding Techint, aceptaron una reducción del 30% de sus salarios para evitar despidos masivos, en el marco de un acuerdo negociado entre el sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut y representantes de la compañía que se extenderá hasta el 1 de agosto.

El entendimiento contempla la estabilidad laboral del personal de El Tordillo y demás áreas de la petrolera de Techint, aunque en los equipos que no suban se pagará un menor salario bruto.

Tecpetrol, que exporta la totalidad de su producción petrolera, atraviesa desde el año pasado una crítica situación debido al desplome del precio internacional del barril de crudo (que bajó de u$s 100 a u$s 30), lo que provocó la paralización de todas las operaciones en los más de 700 pozos de la empresa en Chubut y puso en jaque el futuro laboral a unos 1300 empleados.

A la par del acuerdo con Tecpetrol, avanzan las negociaciones del gremio petrolero para frenar despidos en otras empresas petroleras, como Pan American Energy e YPF, donde también se evalúa la alternativa de instrumentar rebajas salariales, esquemas de suspensiones rotativas y jubilaciones anticipadas para garantizar la estabilidad de todo el personal.