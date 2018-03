Petroleras reclaman al Gobierno que vuelva a subsidiar la exportación

La situación petrolera en la cuenca del Golfo San Jorge, que se extiende en su mayor parte en la provincia de Chubut y donde se produce casi todo el crudo que se exporta, rasguña un naufragio. El abrupto derrumbe del precio internacional del petróleo (que ayer se hundió 5,30% a u$s 31,41 por barril en EE.UU. y perdió un 5,96% hasta u$s 31,55 en Europa) amenaza los niveles de actividad y puestos del trabajo del sector en la zona. El lunes pasado, el Gobierno nacional decidió prorrogar el acuerdo que había pactado la gestión anterior con empresas, sindicatos y las provincias productoras, que establecía precios para el barril interno de crudo por encima de los alicaídos valores externos, aunque consensuó una rebaja del 10% de lo acordado originalmente. De esta manera, el barril del denominado Medanito, de Neuquén, bajó hasta los u$s 63,50, mientras que el Escalante se ubicó en torno a los u$s 54,9.



Sin embargo, el equipo energético del presidente Mauricio Macri, con el ministro Juan José Aranguren a la cabeza, resolvió discontinuar la resolución 14/2015 que también vencía el 31 de diciembre y que concedía hasta u$s 3 adicionales por barril como estímulo a las empresas que destinaran parte de su producción al mercado externo. Sin este subsidio, fuentes del mercado admitieron a El Cronista que el precio que ahora reciben con un barril de u$s 32 en el mundo está muy por debajo de sus costos de producción, debido a que quitando impuestos, el valor es de u$s 25. La alarma por el contexto, que incluso con el incentivo vigente ya era preocupante, no tardó en encenderse. Sin perder tiempo, el gobernador de Chubut (la provincia más golpeada porque exporta el 40% de lo que produce), Mario Das Neves, convocó ayer en Rawson a una reunión de la que participaron intendentes; legisladores nacionales; representantes de las operadoras PAE, Tecpetrol, YPF y Enap Sipetrol y las cabezas los sindicatos de Petroleros Jerárquicos, José Lludgar; Petroleros Privados, Jorge Ávila; Uocra, Raúl Silva, y Camioneros, Darío Guzmán. Allí firmaron un acta, a la que accedió este diario, que consta de 7 puntos reclamando mecanismos que "permitan morigerar los efectos de esta situación" y exigieron un "tratamiento equitativo al precio del petróleo de exportación para el mantenimiento de la paz social". A su vez, reconocieron que "de no existir un esquema para este barril se generará una caída significativa de la actividad".

El acta se elevó a Macri, a Aranguren y a otros funcionarios nacionales. Hay petroleras cuya actividad pende de un hilo, como es el caso de Tecpetrol (del Grupo Techint), que exporta el 100% de su producción. El 4 de enero, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dictó la conciliación obligatoria por 20 días en el conflicto laboral entre la empresa y el Sindicato de Petroleros Privados por desinversión y despidos en pymes de servicios. El propio Aranguren al día siguiente reconoció en declaraciones radiales la difícil situación. Entre 400 y 500 trabajadores podrían perder sus empleos si la compañía avanza con la desinversión. Pero se estima que en el total de la industria son casi 4500 empleos directos los que están en riesgo. En esta línea, sobre el final del acta firmada ayer, las organizaciones gremiales advirtieron que "de no resolverse la problemática planteada al 20 de enero, quedarán en libertad de acción no pudiendo garantizar la paz social".