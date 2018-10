Petroleras pedirán bono del Estado si la Justicia frena compensación por gas

La deuda que las distribuidoras de gas acumularon por unos $ 10.000 millones con las productoras es un tema que las petroleras, por ahora, no quieren negociar. Si la Justicia no les permite recuperar los ingresos perdidos en el último semestre, las empresas podrían pedir un bono del Estado nacional, para que la compensación no la paguen directamente los usuarios mediante las tarifas.

El Estado ya pagará a las petroleras u$s 1583,2 millones con bonos por una deuda del Plan Gas

Así lo comentaron fuentes del sector consultadas por El Cronista, mientras que algunos analistas indicaron que esa sería una solución en caso de que prospere algún recurso de amparo colectivo y la cuestión de las tarifas vuelva a tener un fallo en contra, como el fallo de la Corte Suprema de 2016 motivado por una denuncia del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

La Resolución 20 de la Secretaría de Gobierno de Energía, que encendió la polémica a partir del viernes pasado, todavía debe ser instrumentada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La deuda en dólares se estima cercana a u$s 350 millones, de la cual la petrolera estatal YPF es la principal acreedora (por ser la principal productora de gas del mercado argentino) y la distribuidora Metrogas, la que acumuló mayor deuda: unos $ 4000 millones hasta el 1° de septiembre. YPF tiene el 70% de las acciones de Metrogas, aunque ya inició el proceso formal de venta, en respuesta a la instrucción del Gobierno de desarmar la integración vertical.

Los privados ya tienen una estrategia contingente por si la Corte falla como en 2016

El Estado nacional ya adeuda a las petroleras unos u$s 1583,2 millones por el Plan Gas que venció el 31 de diciembre de 2017. En abril, el Ministerio de Energía, entonces comandado por Juan José Aranguren, decidió que les pagará al conjunto de empresas productoras de gas con un bono a 30 meses, que se empezará a saldar en enero de 2019 y se terminará de abonar en junio de 2021. Es porque el subsidio comprometido a la oferta para mejorar la producción del fluido no se abonó en todo 2017, y es un ítem que ya tiene en cuenta el Presupuesto 2019, elaborado por Hacienda.

Una fuente vinculada a la decisión de compensar a las petroleras en 24 cuotas por la devaluación comentó en privado que, si la Justicia frena la medida, luce difícil la emisión de un bono, porque "no hay margen fiscal".

Imprudencia

La conferencia de prensa que brindó el lunes el secretario de Energía, Javier Iguacel, inquietó a las compañías distribuidoras, que calificaron de "imprudencia" su declaración sobre los $ 90 o $ 100 en promedio que pagará cada usuario para compensar a las petroleras por la devaluación.

"Quien debe instruirnos a nosotros es el Enargas, con un mecanismo que no conocemos, pero el pago no va a ser para todos igual, sino que tendremos que calcular el consumo promedio del semestre de cada usuario", comentaron desde una empresa. "Tendremos que readecuar los sistemas internos de facturación en función del consumo de cada cliente", agregaron en otra distribuidora.

Por el lado de las productoras de gas, reafirmaron que la compensación está prevista en los marcos regulatorios "ante variaciones significativas en el contexto macroeconómico" y que fue producto de un problema contractual con las distribuidoras. También insistieron en que "el precio de la energía debe reconocer su valor en dólares".

"Sería bastante negativo que la Justicia frene el aumento de tarifas. Producimos para tener buen precio y previsibilidad y exportar gas es posible gracias a que confiábamos en que se iban a respetar los contratos", se lamentaron.