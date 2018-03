Petroleras dicen que necesitan un crudo superior a u$s 50 para ser rentables

Petroleras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, admitieron que deberán reconfigurarse para ser "sustentables" con un precio del barril de crudo menor a u$s 50 en el mediano plazo, a la vez que respaldaron los intentos del Gobierno de "normalizar" el sector.

Así lo advirtieron las principales empresas que participaron ayer de un seminario económico organizado por la agencia Bloomberg en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Daniel González, director financiero de la estatizada YPF, reconoció que en la compañía se preparan "para un precio de crudo bajo, en el rango de u$s 50 a u$s 60". "El desafío es ser sustentables en esos niveles, rentables con precios del petróleo más bajos que en años anteriores", sostuvo al disertar en el panel "Buscando energía bajo nuevos paradigmas". En cuanto a las previsiones para este año, ratificó que la inversión para el 2016 "está en los u$s 4.500 millones. La prioridad es tener una estructura de capital sólida".

Por su parte, Danny Massacese, jefe de operaciones de Pan American Energy (PAE), advirtió que "la industria internacional no se soporta con un barril a menos de entre u$s 40 y u$s 45. Se llegó a un piso y el precio que veremos será de unos u$s 50 por barril. La industria tiene que ser sostenible y sustentable con esos precios, desarrollar el potencial con esos valores".

El ejecutivo señaló que la compañía "busca mejorar los índices de productividad y la eficiencia, un driver importante para el negocio. Alineamos a la gran mayoría de nuestros contratistas en torno a la productividad, con un ahorro del 30% de los costos en Comodoro Rivadavia".

En ese marco, Daniel Redondo, secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Energía y Minería, hizo una cruda evaluación de la herencia en el sector. "Lo que hicimos ha sido tratar de acomodarnos en un Ministerio en el que encontramos una situación peor de la que imaginábamos, instituciones que no funcionaban, como en ENRE y en el Enargas, precios alejados de los costos y con inversiones que prácticamente no se habían realizado en los últimos 10 años".

"El panorama encontrado no fue el que hubiéramos querido. En estos 100 días se trató de poner en marcha un esquema de funcionamiento para que el sector sea normal. Esperamos superar los problemas de generación y distribución de la energía en los próximos dos años", se esperanzó.