Petróleo: el Gobierno decretará un barril criollo a u$s 45 para salvar a las provincias

El presidente Alberto Fernández decretará esta semana la instauración de un precio sostén o "barril criollo" para el petróleo que se comercializa en el mercado local. Será de u$s 45 por barril.

Así lo confirmaron en el Gobierno, tras una teleconferencia que mantuvieron hoy el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas; el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales; los gobernadores de las provincias petroleras y los ejecutivos petroleros.

De esta forma, se tenderá una mano a los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), principalmente Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

A ellos se les permitirá liquidar regalías a u$s 45, un precio que duplica el promedio de la comercialización interna el mes pasado y que es un 50% más alto que lo que cotiza el Brent (referencia internacional) en estos momentos.

Los gobernadores obtendrán fondos frescos para atajar la complicada situación social en sus territorios, que se ve agravada por el desplome de la recaudación, la escasa actividad petrolera y el nulo movimiento del turismo por el Covid-19 (coronavirus).

Los líderes provinciales plantearon al Gobierno la necesidad de resolver el tema de manera urgente, porque había pasado demasiado tiempo, comentaron fuentes oficiales.

Se trata, en los hechos, de una intervención formal del Estado en el mercado de los combustibles, algo que no supone demasiado agrado para las empresas petroleras, excepto una parte de las productoras no integradas, que se verían beneficiadas.

Los combustibles mantendrían su precio hasta nueva revisión, que podría ser dentro de tres meses. A algunas firmas del sector les preocupa la acelerada devaluación de la moneda local, que complicaría la continuidad de esta política.

Las refinadoras (YPF, Axion, Raízen y Trafigura) no se pusieron de acuerdo con las productoras no integradas (Vista Oil & Gas, Tecpetrol, Pluspetrol, Sinopec, Chevron, entre otras).

"En la reunión no hubo anuncio pero luego confirman que saldrá el decreto. Esto fue una puesta en escena", bramó una petrolera en off the record.