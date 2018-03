Pese a los reparos de Francia, el Gobierno confía en un pronto pacto UE-Mercosur

Iba a ser a mitad de 2017, luego en diciembre último en el marco del encuentro en Buenos Aires de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y hasta en Brasilia, sobre fin de año, en la cumbre de presidentes del Mercosur. Pero aún no ocurrió. No obstante, el Gobierno no pierde las esperanzas y se muestra confiado en que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se dará en los próximos meses, es más, definen que antes de que termine el primer semestre.

Así confió una fuente oficial ayer a El Cronista, al afirmar que "hubo importantes avances" en los últimos meses que benefician a ambas partes.

Sin embargo, la visión del Gobierno argentino no es compartida por algunos europeos. De hecho, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, aseguró que por el momento, las negociaciones entre Mercosur y UE están bloqueadas. "Estamos esperando decisiones de varios países de América del Sur que al momento hacen que las negociaciones estén bloqueadas. Como lo ha dicho el Presidente francés, Emmanuel Macron, creemos en el comercio libre basado en completa reciprocidad, lo que significa que las reglas actualmente rigen en Francia en Europa deben ser las mismas en Argentina o en Brasil", definió.

"También otras reglas merecen una compensación: nosotros tenemos que producir con reglas muy exigentes en Francia, Alemania, España o Italia, y exportamos los mismos bienes que no se producen del mismo modo en este continente. ¿Qué estamos pidiendo? Reciprocidad. Nosotros creemos en el libre comercio, basada en reciprocidad y en un campo de juego equilibrado", remarcó.

De hecho, en la reunión en Paraguay de fines de febrero tampoco hubo tantos avances. Desde el Mercosur se interpreta que ya se concedió lo suficiente y reclaman que se dé el acuerdo debe haber reciprocidad y equilibrio. Pero los funcionarios reconocen que la ventana de posibilidad para lograrlo se da en el primer semestre: desde mitad de año Brasil entra en el túnel eleccionario, por lo que sus energías estarán depositadas en las carreras electorales.

Las afirmaciones del funcionario argentino se dieron ayer en los pasillos del Centro de Convenciones en donde comenzó ayer la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, en el que desde Argentina participaron Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger.

En paralelo al plenario del G20, el ministro Dujovne mantuvo ayer dos reuniones bilaterales. Una fue con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, a quien le pidió que la Argentina sea exceptuada de los aranceles impulsados por Donald Trump para las importaciones norteamericanas de acero y aluminio (ver nota aparte). Y la otra, con el de España, Román Escolano.

"El ministro agradeció el apoyo español para que Argentina ingrese a la OCDE y también por el avance en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur", aseguró la fuente. Ante la pregunta de cuándo se daría este acuerdo, el funcionario vaticinó que será dentro del primer semestre. "Tenemos mucha fe que así será", afirmó.

Los temas que planteó Dujovne en el plenario de discusiones se centraron en el futuro del trabajo y en infraestructura. Tras las bilaterales con sus pares de alemania (el domingo), de EE.UU y España ayer, hoy se encontrará con los de Francia, Corea, Holanda y Turquía.

La zona donde se lleva a cabo el plenario de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 está celosamente custodiada: sólo permiten el acceso a los delegados. Se espera que mañana, una vez que acuerden el documento en el que trabajan, más funcionarios mantengan diálogos con la prensa. Está planeado que, tras el cierre oficial de esta reunión del G20, Dujovne y Sturzenegger den una conferencia de prensa.