Pese a la devaluación, las exportaciones crecerán solo 6%

Este año terminará con exportaciones por unos u$s 62.000 millones

En el año de la megadevaluación, en el que la cotización del dólar saltó más del 100%, las exportaciones argentinas terminarán en torno a u$s 62.000 millones, apenas 6% más que el monto registrado en 2017, cuando nadie discutía las dificultades de acceso a mercados, en gran medida, por el evidente atraso cambiario. Muy lejos quedaron los casi u$s 84.300 millones de exportaciones registrados en 2011.

A lo largo del año, tanto el Gobierno como los analistas atribuyeron mes tras mes el pobre desempeño de las exportaciones a los efectos negativos de la sequía que desde principios de año afectó más de 13 millones de hectáreas, con una pérdida estimada en u$s 8000 millones y más de 30 millones de toneladas de granos. Si bien es innegable el impacto que tuvo el factor climático, lo cierto es que atrás quedó la sequía pero no las malas noticias del agro en la balanza comercial.

Según el Monitor de Exportaciones, que elabora la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Exterior (AAICI), en el período enero-octubre las ventas externas del sector primario alcanzaron los u$s 11.388 millones, una baja de u$s 1453 millones (11,3%) respecto del mismo período del año anterior. Lo llamativo es que incluso en octubre, cuando ya no está el impacto de la sequía, las exportaciones de granos continúan arrojando números en rojo.

De acuerdo con el informe, en el décimo mes del año las exportaciones de Productos Primarios llegaron a u$s 1114 millones, una caída del 3% en términos interanuales. En ese período las exportaciones de cereales se contrajeron 13%, unos u$s 69 millones de dólares, explicado por los menores envíos de trigo (34%) y de cebada (77%) y sólo compensadas por la mejora del 4% en las exportaciones de maíz. Otros bienes que registraron menos exportaciones son porotos de soja (2%), frutas frescas, con una baja del 23% empujada por el retroceso del 36% en arándanos, y el desplome del 29% en ventas de tabaco.

En cuanto a otros complejos exportadores, mientras las Manufacturas Agropecuarias crecieron 4% en octubre, hasta alcanzar los u$s 2027 millones, y el rubro Combustible y Energía se expandió 31% totalizando u$s 389 millones, las Manufacturas Industriales registraron un monto de u$s 1824 millones, lo que representa una caída del 3% en términos interanuales.

Alejandro Wagner, director de Comercio Internacional de la AAICI , sostuvo que hoy el esfuerzo para incrementar las exportaciones "está representado por Argentina Exporta, que es la construcción de un ecosistema que coordina los esfuerzos del Gobierno Nacional, las provincias y el sector privado para multiplicar las exportaciones".

Recordó que los instrumentos de acompañamiento a empresas y acciones de promoción en materia comercial se desarrollan en cinco frentes, que incluyen "mejorar el acceso a mercados, facilitar el comercio desde Argentina al resto del mundo, aumentar el financiamiento, promover la calidad como factor de competitividad y acompañar a las empresas en su camino de inserción inteligente al mundo".

Uno de los instrumentos innovadores es el desarrollo del comercio electrónico, especialmente orientado a las pymes, para revertir la "muy baja presencia en los portales de e-commerce en el exterior", señaló Wagner. Amazon.com y la plataforma china Alibaba.com son las preferidas.

Por otro lado, desde la Agencia se desarrollan los llamados Hubs Logísticos, centros de almacenamiento y distribución en zonas francas o depósitos fiscales en los principales mercados del mundo, lo que permite mayor capacidad de cobertura y "tener la mercadería donde está la demanda".

El programa cuenta con una línea exclusiva del BICE que financia entre 75% y 100% del valor de exportación. "En 2018 pusimos en marcha los primeros cuatro hubs en Shanghai, Dubai, Amberes y Panamá, y seguiremos incorporando más en el transcurso de 2019", precisó Alejandro Wagner.