Pese a la devaluación caen exportaciones y crece el déficit comercial

Transcurridos ya cuatro meses desde que comenzó la corrida cambiaria que llevó el tipo de cambio de $ 20,50 por dólar a niveles que orillan los $ 40, por el momento la economía argentina carga con todos los costos derivados del deslizamiento cambiario (inflación, encarecimiento de insumos importados, combustibles más caros, disparada de la tasa de interés) pero muy pocos o casi ningún beneficio.

De acuerdo a cifras oficiales en agosto las exportaciones totales llegaron a u$s 5167 millones, un retroceso de 1,4% en comparación al mismo mes de 2017 y de 3,6% en términos desestacionalizados respecto del mes anterior.

Por su parte, las importaciones llegaron a u$s 6294 millones, describiendo una caída de 0,3% en la comparación interanual y un retroceso 0,8% desestacionalizado en relación a julio pasado.

Con estos datos el déficit de la balanza comercial llegó en agosto a u$s 1127 millones y trepó a u$s 6993 en los primeros ocho meses del año, acumulando ya 20 meses consecutivos en terreno negativo.

Mirá también Los gremios ferroviarios pararán los trenes el próximo martes Decidieron la medida como protesta ante el “incumplimiento” de la cláusula de revisión del acuerdo paritario que se firmó en abril.

Hasta el momento, no se observa un impulso de las exportaciones argentinas producto del fuerte salto en el tipo de cambio.

Pese a ello, los analistas esperan que las cuentas del comercio exterior tiendan a balancearse en los meses que quedan hasta fin de año, aunque la esperada suba de las exportaciones no logrará recortar completamente el déficit comercial. Así, se proyecta que este año concluya con un rojo cercano a los u$s 5000, frente al déficit de u$s 8471 millones registrado en 2017.

Los datos de agosto reflejan la fuerte caída del sector primario, producto de la sequía que afectó a una amplia zona productiva. Así, las exportaciones de productos primarios cayeron 29,4% en cantidades y 20,5% en valores.

Por su parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron en valores un 0,4% pero registraron un retroceso de 3,6% medido en cantidades. Algo parecido ocurrió con las exportaciones de combustibles, con un incremento de 7,8% en valores en agosto pasado, pero tuvieron una contracción del 25,0% en cantidades.

El dato positivo es el desempeño que tuvieron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en agosto, con un avance de 11,4% interanual en valores y de 10,7% en cantidades.

Por el lado de las importaciones, se observó una fuerte contracción de bienes de capital, con 24,9% en valores y 15,7% en cantidades. También hubo una caída de 9,4% (valores) en piezas y accesorios para bienes de capital, mientras que la importación de vehículos de de pasajeros cayó 15,3% en términos interanuales.

En este contexto, crecieron fuerte la importación de combustibles y lubricantes (57,1% en valores) y de bienes intermedios o insumos (16,7%).